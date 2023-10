El “Gladiador Cholo” le da color a Santiago 2023

Dia 1, Ceremonia de inaguracion Juegos Panamericanos STGO 2023 / Opening Ceremony Pan American Games STGO 2023 SANTIAGO, CHILE Ð OCT 20: Publico asistente a la ceremonia de inauguraci—n de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Parque Estadio Nacional el 20 de octubre en Santiago, Chile. / Public attending the opening ceremony of the Santiago 2023 Pan American Games at the Parque Estadio Nacional on October 20 in Santiago, Chile. (Foto de Paula Letelier/Santiago 2023 v’a Photosport). (PAULA LETELIER/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT/PAULA LETELIER/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT)