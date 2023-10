Iván Zamorano cuenta por qué no ha ejercido como DT y habla de un sueño pendiente con Colo Colo

Iván Zamorano, figura histórica de la Roja que se encuentra radicado en Miami, recientemente visitó nuestro país para participar de la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En ese contexto, “Bam Bam” aprovechó de entregar varias declaraciones respecto a su presente profesional y de lo que ocurre en el fútbol chileno.

En conversación con Las Últimas Noticias, el excapitán de la Roja remarcó que se siente muy pleno viviendo en Estados Unidos, debido a su condición de comentarista deportivo en la cadena Univisión.

“Estados Unidos nos abrió las puertas para tener nuevas vivencias, también en el plano laboral. En mi caso en un network como Univisión, que es el más grande a nivel internacional en deportes, lo que no solamente me permite crecer como profesional sino también como persona”, expresó.

Tomando en cuenta lo anterior, a Zamorano le preguntaron si es que ha pensado volver a las canchas, con el buzo de entrenador, ante lo que respondió lo siguiente: “Yo soy técnico, hice el curso, pero no he ejercido, porque las oportunidades que he tenido han sido en Azerbaiyán, China y de algún país centroamercano”.

Ante la consulta directa si la Roja o Colo Colo serían opciones que sí lo llevarían a aventurarse en una carrera como entrenador, el medallista de bronce en Sydney 2000 puso énfasis en lo que el “Cacique” representa en su vida.

“Siempre las evaluaría. Entrenar a Colo Colo en algún momento, imagínate, lo que significaría para mí, es mi sentimiento de chico, mi papá me traspasó esa cosa indomable que tiene el hincha colocolino guerrero y lo llevé también a la cancha. Fue un sueño jugar en Colo Colo, lo hice gratis”, manifestó.

Guardiola o Mourinho

Por otro lado, Iván Zamorano habló del presente de la Roja y realizó un diagnóstico crítico de la gestión de Eduardo Berizzo, aunque estableció que no es partidario de un fin de ciclo drástico.

“Creo que Berizzo ha tenido cosas buenas y otras no tan buenas. Aunque cortar el proceso de raíz ahora no sería buena idea. Salvo que haya un Plan B o C de la Federación con un técnico de capacidades extraordinarias, no es una buena idea”, planteó.

Eduardo Berizzo. Fuente: Instagram @laroja.

Frente a dichas palabras, a “Bam Bam” le preguntaron qué entrenadores cumplirían con aquella condición de “capacidades extraordinarias” y su respuesta fue: “Pep Guardiola o José Mourinho”.

Eso sí, el otrora goleador de Real Madrid sostuvo que “si tienes un entrenador que te pueda cambiar la mentalidad, bienvenido sea. Pero es cosa de planificar bien. Las eliminatorias son demasiado largas, pero es indudable que Chile tiene que mejorar muchísimo y todos estamos de acuerdo en que el nivel hoy no ha sido bueno”.