Harold Mayne-Nicholls y la huelga de guardias en el Estadio Nacional: “Estamos buscando una solución porque el problema nos afecta”

Harold Mayne-Nicholls aclaró esta tarde que la organización de los Juegos Panamericanos no tiene responsabilidad en la huelga de los guardias de seguridad del Estadio Nacional, quienes este jueves paralizaron sus labores del evento deportivo en el recinto ñuñoíno por no haber recibido sus sueldos.

El expresidente de la ANFP, actual director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, descartó que el paro de actividades de los guardias se deba a una deuda impaga de la organización del evento, que en sus palabras está “totalmente al día en los pagos”.

Un nuevo problema para los Panamericanos

“Lamentablemente la empresa que se ganó la licitación (no ha pagado a sus trabajadores), pero hay que recordar que nosotros, este tipo de situaciones las hicimos a través de una licitación”, indicó el CEO de Santiago 2023, quien si bien reconoció que esta huelga “afecta” a la imagen del torneo, explicó que ella no se originó por algún incumplimiento contractual de los organizadores de los Panamericanos.

“Los guardias tuvieron algún problema con ellos, del que no estamos enterados exactamente qué es, pero debemos aclarar que nosotros estamos totalmente al día en los pagos”, aseveró.

“Estos pagos se hacen de acuerdo a las bases de la licitación, y nosotros tenemos que respetarlas por razones obvias, sino aquel (proveedor del servicio) que perdió siente que lo han perjudicado, porque habría podido ofrecer mejores condiciones de las que ofreció la empresa que está a cargo de la seguridad”, dijo Mayne-Nicholls.

“Nosotros estamos ciento por ciento al día, pero igual estamos buscando una solución porque el problema al final, y evidentemente, nos afecta ante la situación de que no todos, pero algunos de los guardias determinaron no trabajar hoy día o no presentarse”, prosiguió el ejecutivo, quien afirmó que de momento, la seguridad del recinto ñuñoíno está en manos de Carabineros.

“Ante cualquier situación que se presente hoy, hemos contado con un impresionante apoyo de Carabineros de Chile”, finalizó.