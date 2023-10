“Váyanse a la cresta”: Manuel Astorga desatado con sus críticas contra Vidal y Sampaoli

Manuel Astorga, reconocido preparador físico y recurrente invitado a programas deportivos, manifestó contundentes críticas contra Arturo Vidal y Jorge Sampaoli, como también contra quienes lo cuestionan a él justamente por reprochar al casildense.

Estas críticas de Astorga se dieron durante su participación en el programa “El Show de PrensaFútbol”, mientras se encontraba entregando algunos comentarios respecto a la formación de futbolistas en nuestro país.

“Siento que el futbolista chileno no tiene una preparación física completa. Tengo la certeza de que en el profesionalismo terminan corrigiendo cosas que el jugador no consolidó en el fútbol formativo, debido a la preparación precaria”, partió contextualizando.

Tras ello dio paso a sus feroces críticas contra Vidal y Sampaoli. “No puede ser que el fútbol formativo sea solo enseñar a pegarle a un balón. Tiene que enseñar valores y comportamiento. No puedes perdonar lo imperdonable, por ejemplo, que manejen un Ferrari borracho en una concentración. Arturo Vidal no es un ejemplo de deportista”, estableció.

Quien fuera PF de Marcelo Ríos no se quedó ahí y disparó: “Mucha gente me pega por siempre criticar a Sampaoli, que nos dio una Copa Sudamericana y la Copa América con Chile…..váyanse a la cresta. Lo que haya conseguido no puede justificar como es él, un impresentable que exprime al máximo a un jugador a coste de su salud”.

Astorga fue más allá y aprovechó de cuestionar el rol de los representantes que son dueños de clubes en nuestro país, respecto al trabajo formativo en sus correspondientes elencos.

“A Chile llegan empresarios o representantes que hacen la pasada rápida. La Calera es un pasadizo para mostrar jugadores y que se vayan potenciando. A muchos dirigentes les importa un pepino el fútbol formativo. La manera de arreglar esto es que gente con valores, ética y moral, esté en la actividad. Mientras esto no esté establecido, nada cambiará”, manifestó.