“Vamos a hacer como que eso no pasó”: el bochornoso fail de Eduardo Fuentes al confundir a medallista chilena de boxeo

Eduardo Fuentes sufrió esta mañana de un inesperado y bochornoso fail en su entrevista con la boxeadora chilena, Denisse “La China” Bravo, quien en la categoría de 54 kilos obtuvo la presea de bronce en los Juegos Panamericanos.

Invitada al panel de TVN conducido por Fuentes y Simón Oliveros, la joven púgil de 22 años, oriunda de Lontué, dio cuenta de todo el esfuerzo que debió realizar para obtener su medalla, la única del país en la categoría.

El fail de Eduardo Fuentes

“Tanto sacarse la cresta, literalmente, para obtener esta medalla. Aquí hay mucho esfuerzo, mucha historia acá”, inició el rostro del canal público, quien no daba más de la alegría por el logro de la compatriota.

“Ha sido un proceso bien largo, harto entrenamiento fuerte, estuvimos harto tiempo entrenando en Colombia para venirnos acá. Estuvimos 87 días afuera, y aquí es donde se ve el resultado del esfuerzo y sacrificio de cada entrenamiento”, expuso “La China”, quien incluso debió mostrar sus dotes de malabarista -con tres limones- en cámara, para contar de las diferentes formas en que se las ingenió para conseguir dinero en pos de su sueño panamericano.

“El próximo año se vienen mundiales y continentales y (espero) agarrar una medalla, e ir escalando. Se vienen muchas cosas, mi gran sueño es llegar a los Juegos Olímpicos”, agregó.

Ese emotivo momento se vino al suelo luego que el canal pusiera en pantalla una pelea entre boxeadoras de Colombia y Venezuela, imágenes que llevaron al error de Fuentes, quien le dijo a Bravo: “Mira, ahí te estamos viendo. Esta es la pelea que estábamos viendo, aquí en el TV Center, y donde decíamos ‘pégale, pégale, ponle un mawashi’”.

Antes que siguiera comentando esas imágenes, Oliveros se apresuró en decirle a su compañero que “no, esa es Colombia, esa es otra pelea”, el mismo reparo que le hizo la entrevistada. “Ese es Colombia con Venezuela (...) esa no soy yo”, señaló.

Frente a la evidencia de su error, a Fuentes no le quedó más que asumir, y salir del impasse con humor. “¡Pero cómo me ponen otro (...) cómo no ponen el de ella. Vamos a hacer como que eso no pasó”, dijo, no sin antes aceptar incluso un gancho al hígado. Cortesía de Denisse.