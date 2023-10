Mayne-Nicholls reconoce “error de medición” en tiempos de la marcha femenina de los Panamericanos: “No es nuestro, pero es un papelón”

El director ejecutivo de la Corporación de los Juegos Panamericanos 2023, Harold Mayne-Nocholls, desligó a la organización del evento deportivo del error cometido esta mañana en la medición de los tiempos de la competencia de marcha femenina.

La situación se dio en el inicio de la carrera, cuando las atletas debieron recorrer los 20 kilómetros de la competencia sin el registro oficial de sus tiempos debido a que la ruta fue mal trazada.

El “papelón” de los Panamericanos 2023

Esta polémica fue abordada por Mayne-Nicholls, quien en convrsación con radio Cooperativa, aclaró que la “mala medición del circuito” no tenía que ver con algún error de los organizadores de los juegos, sino que era responsabilidad de los funcionarios de la World Athletics, encargada de registrar los tiempos y marcar el trazado de las competidoras.

“No tenemos ninguna responsabilidad. Nosotros cumplimos, al igual que en todas partes, con las indicaciones del experto del tema. Aquí vino gente de World Athletics y ellos midieron. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir sus instrucciones, y eso hicimos”, lamentó el dirigente, quien calificó como “un papelón” el error.

Metro de Santiago entregó especial obsequio a atleta estadounidense que se hizo viral durante los Panamericanos

Presidente Boric sorprendió con hilarante respuesta a meme con su rostro que se viralizó en medio de los Panamericanos 2023

“Tendrá que dar las explicaciones, se equivocó en la suma de los metros”, insistió el CEO de la corporación, quien explicó que el posterior aplazamiento de la prueba masculina se debió a que en estos momentos estaban solucionando el problema del trazado. “Lo iban a corregir”, aseguró.

“Si no, doble vergüenza. ¿Cómo te vas a dar cuenta que te equivocaste y no lo corregiste? Tampoco creo que sea tan difícil. No es nuestro, pero es un papelón ¿Cómo vas a medir mal?. Es un error muy serio. No afecta a los Juegos, pero no le hace ningún beneficio”, cerró.