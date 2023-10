“Suena perfecto”: el panorama soñado de Ben Brereton para pasar unas vacaciones en Pucón

En el marco de las grabaciones del documental “Breretour”, el futbolista chileno-inglés Ben Brereton Díaz pudo conocer distintos lugares de Chile, entre ellos Pucón, comuna de la región de La Araucanía que lo dejó fascinado.

La producción a cargo de HBO Max y Adidas Terrex le permitió a “Big Ben” conocer algunos de los principales puntos turísticos del país, como Santiago, Valparaíso, San Pedro de Atacama y el ya mencionado Pucón. Este último fue el que más le gustó al hoy atacante del Villarreal de España.

En conversación con LUN, Brereton habló de lo que fueron esos cinco días de viaje y grabaciones, en los que tomó forma el documental que se estrenará este 2 de noviembre.

“Esto es mucho peor que jugar en Bolivia, jajajá. Son cinco días de viaje, visitando lugares, es agotador, pero al final tiene su recompensa que es conocer sitios tan lindos en Chile. Ha sido fantástico”, comentó.

“Nunca había visto algo así. Fuimos a volcanes, montañas, ríos, lagunas, incluso canchas de fútbol de tierra. En Inglaterra no hay nada como esto. El desierto estuvo increíble, fue uno de mis lugares favoritos. Es como estar en otro mundo”, agregó.

Al ser consultado si es que le gustaría volver, en el marco de unas vacaciones familiares, a uno de los lugares que conoció en este viaje de cinco días, el nacido en Stoke-on-Trent no dudó: Pucón.

“Uno de los lugares que más me gustó fue Pucón. Estar ahí con la familia en el lago, que el día esté soleado, tener las bellísimas montañas, la vista hermosa, poder ir a pescar o hacer asados. Suena perfecto”, expresó.

“Se parece un poco a Inglaterra. Me gustaría regresar porque, además, no tuvimos mucha suerte con el clima cuando fuimos al volcán. Y también me gustaría llevarlos al desierto porque es una experiencia que no se puede ver todos los días”, complementó.