Tania Zeng, la chilena de 57 años que tuvo un épico debut en los Panamericanos: “Nunca es tarde”

Un día inolvidable vivió este lunes la deportista chilena Zhiying Tania Zeng, quien a sus 57 años debutó a nivel de Juegos Panamericanos con un épico triunfo sobre la dominicana Eva Brito, en el tenis de mesa de Santiago 2023.

Tras perder los dos primeros sets (11-7 y 11-5), Zeng, la integrante más longeva del Team Chile en los presentes Panamericanos, logró reponerse de notable manera ganando cuatro mangas de forma seguida 11-6, 11-7, 11-5 y 11-8), lo que le permitió sellar su victoria y su correspondiente paso a los octavos de final.

“El público me apoyó tanto y yo escuchaba… Tenía un poco de nervios. El cariño del público es muy importante. Me calmó mucho los nervios”, expresó Zeng, en declaraciones que reproduce La Tercera, respecto a su triunfal estreno en Santiago 2023.

Zeng, nacida en China, posee una historia muy particular. Incursionó a los 9 años en el tenis de mesa en su natal país e incluso fue seleccionada nacional durante su adolescencia, sin embargo su vida dio un radical cambio en 1989, cuando emigró a Chile por razones familiares.

En suelo chileno se dedicó al comercio y recién en 2019, convencida por sus amigos en la ciudad de Iquique, volvió a retomar la práctica del tenis de mesa. Su buen nivel le ha permitido ser parte del Team Chile y este lunes celebrar un triunfo inédito.

“Yo pienso que nunca es tarde cuando hacemos cualquier cosa, nunca es tarde. No pienso en mi edad, no, eso no es razón para dejar de hacer deporte. El deporte lo tiene que hacer todo el mundo, es muy bueno para lo mental. Yo estoy jugando gane o pierda”, manifestó.

En cuanto a su apego por nuestro país, Tania Zenga fue muy clara. “Vivo hace 35 años en Chile. He vivido más tiempo en Chile que en China. Mi familia, mis hijos nacieron acá. Entonces, yo soy chilena”, sostuvo.

En la misma línea, la deportista de 57 años comentó que “la gente siempre ha sido muy cercana, amorosa. Desde los primeros días y hasta hoy. Me siento muy cómoda acá. Por eso vivo acá. Ya no voy a volver”.