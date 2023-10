Atleta chilena María Ignacia Montt hace furioso descargo contra la organización de Santiago 2023: “No esperaba que me pasara esto en mi casa”

Una situación muy confusa se vivió durante la tarde del lunes, en la etapa clasificatoria de los 100 metros planos femeninos, con la atleta chilena María Ignacia Montt directamente involucrada.

La carrera sobre la pista atlética del Estadio Nacional parecía terminar de manera feliz para Montt, ya que culminó tercera con un tiempo de 11.6, lo que le permitía clasificar a la final y con ello ir a disputar medallas.

Pero ahí vino engorroso. La organización determinó que la carrera tenía que volver a disputarse por una situación irregular. Hasta ese momento no había mayor claridad de lo sucedido.

Diez minutos más tarde vino un segundo intento, pero esta vez una partida falsa frenó la competencia. Las atletas sólo alcanzaron a avanzar algunos metros.

El tercer intento sería el definitivo y ahí María Ignacia Montt terminaría en el quinto puesto, con un tiempo de 11.84, lo que finalmente la dejó fuera de la final de los 100 metros planos femeninos de Santiago 2023.

Lo que ocurrió en ese primer intento fallido, cuando la chilena terminó tercera, es que hubo un cobro errado de una salida falsa, es decir, no hubo responsabilidad por parte de las deportistas en esta situación.

Ante toda esta confusión, María Ignacia Montt realizó un contundente descargo contra la organización. “Me han pasado muchas cosas, pero correr dos veces en tan poco tiempo, nunca”, expresó.

Respecto a lo sucedido en la primera carrera, la atleta del Team Chile comentó que “me sentí bien, sentí que fui falsa e iba a parar, pero vi que todas corrían y seguí”.

Al continuar con su descargo, Montt manfiestó que “el tema de la salida falsa es insólito, es un error de la organización y no puede pasar en una competencia de este nivel. Es una desilusión que en un campeonato así de grande ocurran estas cosas. No esperaba que me pasara esto en los Panamericanos en mi casa”.