Familiar reveló que el papá de Luis Díaz ya había recibido amenazas de secuestro

El pasado 28 de octubre del 2023, en el municipio de Barrancas, los padres de Luis Díaz fueron secuestrados, aunque unas horas después la madre del futbolista fue liberada, Luis Manuel Díaz, su padre sigue privado de su libertad. Los esfuerzos de la Policía Nacional han estado enfocados en lograr el rescate de Luis Manuel.

Un familiar de Luis Díaz habló con WRadio e indicó que el padre del jugador del Liverpool ya había recibido varias amenazas en los últimos meses, pero las autoridades no tuvieron mayor intervención.

“Mandaron unos audios falsos diciendo que ya lo habían liberado”

El familiar de Luis Díaz, indicó que Luis Manuel se encontraba con ellos minutos antes del secuestro y compartió que ha sido una situación muy difícil para toda la familia: “Él salió a echar gasolina, estaba compartiendo con los sobrinos míos, cuando sale y a los 5 minutos que lo habían secuestrado a ‘Mane’, yo salí corriendo hacia donde los papás a abrazarlos y después mandaron unos audios falsos diciendo que ya lo habían liberado, un montaje que hicieron como para que la gente se quedara tranquila y devolviera”.

También compartió que Luis Manuel le comentó sobre las amenazas que recibía anteriormente, “Él ya tenía amenazas, el me contaba (…) las autoridades aún no han dicho nada (…) la esposa de él debe estar bastante estresada y triste como estamos nosotros, el pueblo está dolido por esto. Es un tipo humilde del municipio que no le ha hecho prejuicio a nadie, nosotros somos sano y como van a hacer una cosa de esas”.