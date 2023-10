“Pierdo la beca, pierdo todo”: chilena Yolanda Muñoz rompe en llanto al no poder obtener medalla en Santiago 2023

Yolanda Muñoz, esgrimista chilena que perdió por solo un punto ante la mexicana Julieta Toledo, en los cuartos de final del sable individual femenino de Santiago 2023, protagonizó una dramática escena al romper en llanto tras la mencionada derrota.

La integrante del Team Chile tuvo que ser consolada por integrantes de su staff luego de perder ante Toledo, lo que le significó despedirse a nivel individual de Santiago 2023 sin poder obtener una medalla. Sin embargo su llanto iba mucho más allá de la frustración por la derrota ante su par mexicana.

“Ahora estoy súper triste, perder la medalla por solo un punto es terrible, porque no solo pierdo la medalla, pierdo la beca, pierdo todo”, reveló Yolanda Muñoz, entre lágrimas, en conversación con Canal 13.

“Esta es la instancia donde yo me evalúo como deportista, si puedo seguir o no puedo seguir y se me acaba la beca, entonces pensaba en la medalla, pero también pensaba en la beca y en mi continuidad en este deporte”, continuó.

La esgrimista explicó que “hace tres semanas recibí un correo donde me decían que esta era la última prueba que yo tenía para reevalidar la beca, porque yo tengo un bronce Sudamericano pero ese no me sirve,. Lamentablemente en Chile se mide por los resultados y no por el proceso, y para obtener el resultado hay que evaluar el proceso”.

Ante ello, Muñoz manifestó lo siguiente: “Me gustaría que se juntara un panel de expertos a ver si los deportistas tienen proyección, en vez de tratarnos como robots obteniendo resultados porque no es así”.

Además, la deportista chilena comentó que “el Proddar es un sustento económico que me permite entrenar tranquila. Tengo que ver si sigo hasta el preolímpico que es en abril del próximo año. Ahora tengo que evaluar muchas cosas porque tengo la cabeza un poco revulta y no podría confirmar que voy a hacer”.