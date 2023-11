Santiago Ford se emocionó hasta las lágrimas tras hablar de su familia orgullosa de su triunfo en Santiago 2023

El atleta Santiago Ford se convirtió en un orgullo nacional después de conseguir una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Él se destacó en la categoría de Decatlón donde se posicionó en la cima del podio, y le brindó la séptima medalla dorada al equipo chileno.

De acuerdo a lo recogido por Página 7, el deportista habló en la transmisión de los Juegos de TVN, en donde conversó con el periodista Simón Oliveros sobre este importante logro en su carrera.

Sobre qué sintió al terminar la décima prueba y pasar la meta, Ford declaró que “paré porque me acordé de cuando caminé en el desierto. Tuve que caminar por un campo minado”.

Orgullo familiar

De igual forma, el laureado atleta habló sobre la importancia de su familia en su carrera deportiva. “Mi padre significa mucho para mí. Él no se perdió ninguna competencia mía en Cuba. Siempre estaba conmigo para todos lados”, contó.

“Llamar y peguntarle si se siente feliz, porque en estos cinco años no me perdí en el camino… él estaba feliz (...) Somos una familia muy unida. No los he visto y queda poco. Salieron de vacaciones, podré ir a la isla a verlos”, continuó Santiago.

En la entrevista, le mostraron un video de su hermana, quien lo felicitó por la medalla de oro. El atleta no pudo contener su emoción, y las lágrimas brotaron de sus ojos. “Mi hermana es como una madre. Vendió su casa en Cuba para yo poder venirme porque me faltaban recursos. Me dio la mitad del dinero y me dijo: ‘cumple tu sueño’. Y lo cumplí”, cerró.