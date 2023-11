Ante tanta especulación, René Higuita confesó su verdadera relación con Pablo Escobar

René Higuita, el legendario exarquero colombiano, decidió contar su historia en el documental “Higuita: el camino del escorpión”, que se estrenará próximamente en Netflix.

A sus 57 años, Higuita toma la palabra para desentrañar los momentos más polémicos de su vida, defendiéndose y revelando su “verdad” en una entrevista previa al documental que fue realizada por el diario El Tiempo.

En la charla, Higuita aborda su relación con el narcotraficante Pablo Escobar, su postura ante la percepción distorsionada que tiene la sociedad colombiana sobre él, su visión del fútbol actual y la importancia de contribuir positivamente desde sus experiencias.

Sobre el nuevo documental, René Higuita lidera el relato de su vida, abordando tanto las glorias como las controversias que lo han rodeado. Asegura que esta es su oportunidad única para contar su historia al 100%, sin medias tintas y sin la influencia de terceros.

La opinión distorsionada de los colombianos sobre René Higuita

Higuita reflexiona sobre la imagen distorsionada que algunos colombianos pueden tener de él. Señala que la verdad a veces se confunde con la opinión de la mayoría y que ha enfrentado juicios y críticas, siendo etiquetado incluso como guerrillero, narcotraficante y paramilitar. Destaca la dificultad de ser una figura pública y cómo la gente a menudo construye su propia narrativa sobre su vida.

“A mí me han puteado, me han dicho guerrillero, narcotraficante y hasta paramilitar… y entonces al final yo digo: ‘Bueno, defínanse a ver qué es lo que soy’. Mire que, por ejemplo, yo siempre he ido a misa y nunca han dicho que soy el Papa (risas)”, destaca una de sus respuestas en la entrevista.

La verdad y la opinión de los demás

El exarquero destaca que este documental presenta “su verdad”, pero también incluye las opiniones de personas que realmente lo conocen. Reconoce que lo que otros dicen sí influye, especialmente cuando proviene de aquellos que lo conocen como ser humano. Higuita enfatiza la importancia de reconocer los errores y la posibilidad de cambiar a pesar de las dificultades.

Defenderse y no arrepentirse

Cuando se le pregunta si hay algo de lo que se arrepiente, Higuita enfáticamente declara que no tiene nada de qué arrepentirse. Destaca que no tiene por qué lamentar nada y que la vida está llena de errores y aciertos. Insiste en que debe defenderse de las críticas y juicios, y reafirma su posición de hablar bien de las personas, ser amigo y conocer a la gente desde el corazón.

El pasado en prisión

Higuita aborda el período en el que estuvo en prisión durante nueve meses por mediar en la liberación de la hija de Luis Carlos Molina, quien había sido secuestrada. Destaca que vive tranquilo porque tiene la conciencia tranquila y que ha tenido que enfrentar críticas y lágrimas, pero que no cambiaría ser el amigo que la gente necesita por nada.

“Sí... y en el documental habla ella por primera vez. Yo toco ese tema porque tengo la consciencia tranquila, porque si no es así se escucha muy poquito. Yo vivo tranquilo porque de juzgarme a ser una realidad hay mucha distancia. Mire, yo tengo que defenderme ahora porque todo ese tema de los noventa me ha costado lágrimas y a mi familia también… pero hoy en día yo miro a la gente a los ojos y muchos me dicen: ‘Usted es el amigo que necesitamos’, y yo eso no lo cambio por nada”, puntualizó.

Sobre la famosa frase de “soy amigo” de Pablo Escobar

“Yo se la dije a un periodista cuando salí de ver a Pablo Escobar en la cárcel de La Catedral, y en el momento en que todo eso pasaba, me decían: “¿René, usted por qué hace eso?”, “¿por qué hace aquello?”, y yo pienso y digo: ‘Dios mío, pero si se me arriman, me buscan, quieren conectar conmigo, pues yo quiero ser ese amigo, ese apoyo…’ Y yo le hablo de personas que han estado en el narcotráfico, en la guerrilla y otras cosas. El día de mañana, cuando uno no haga parte de este mundo, no puede ser que confundan a una persona respetuosa y humilde con alguien débil, tonto o huevón”.