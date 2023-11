Luis Mena habla de un “gran pecado” por el lío de las arqueras y se debate entre dos delanteras para reemplazar a Endler

La selección femenina de fútbol de Chile enfrenta una insólita situación en la previa de la final de Santiago 2023: no cuenta con arqueras disponibles y tendrá que recurrir a una jugadora de campo para desempeñarse de forma improvisada bajo los tres palos.

La final de los Panamericanos, que se disputará este viernes ante México, se encuentra fuera de la fecha FIFA, por lo que las jugadoras que militan en Europa tuvieron que reintagrarse a sus respectivos clubes. Ellas son la defensa Camila Sáez, la mediocampista Karen Araya, más las arqueras Christiane Endler y Antonia Canales.

¿Ni la dirigencia ni el cuerpo técnico pudieron preveer esta situación? Es la interrogante que inmediatamente aparece y la que intentaron responder este juves el gerente de selecciones de la ANFP, Rodrigo Robles, y el entrenador de la Roja femenina, Luis Mena.

Robles sostuvo que las gestiones de la ANFP permitieron tener a Endler antes del inicio de la fecha FIFA, con el compromiso que regresara al Lyon este miércoles, es decir, después de la semifinal. Y por lo mismo se acordó con el Valencia, club de Canales, que la joven arquera se quedara en Chile unos días más allá del límite de la mencionada fecha FIFA.

Es decir, la ANFP, en conjunto con el cuerpo técnico, proyectaba que Canales jugara sí o sí un partido por definición de medallas, ya que Tiane Endler no iba a estar.

Sin embargo el Valencia sufrió la lesión de su arquera titular, por lo que requirió de forma urgente los servicios de Canales, rompiendo así un acuerdo que tenía con Chile.

“Había un acuerdo de palabra y escrito en donde Valencia autorizaba a Antonia para que se quedara un tiempo más, pero si hubiera sabido de un principio que eso no iba a pasar, sin lugar a dudas que hubiese citado una arquera del medio chileno”, declaró al respecto Luis Mena.

Luis Mena, DT de la Roja femenina Foto: La Roja

En la misma línea, el entrenador de la Roja femenina expresó que “confió plenamente en el plantel que tenemos, han hecho unos Panamericanos increíbles y me da mucha tristeza que solo se hable de este tipo de situaciones y no de la grandeza que han tenido nuestras jugadoras después de muchos momentos ingratos de la Selección, que no le fue bien en la Copa América y quedó fuera del Mundial en el repechaje”.

Al ser consultado por responsabilidades en este caso, Mena comentó que “hay errores, todas las decisiones deportivas van a pasar por mí, esos errores sirven para el crecimiento, pero a pesar de todas las situaciones que se han vivido, hoy estamos peleando el oro panamericano y eso hay que resaltar”.

“El gran pecado fue confiarnos del acuerdo que se había llegado con el club de Antonia, porque si hoy ella estuviera acá, no estaríamos en este escenario. Nunca esperamos que Valencia no cumpliera con los acuerdos”, complementó.

De esta manera, Chile tendrá que jugar la final de Santiago 2023 con una jugadora de campo improvisada en el pórtico. Las opciones que maneja Mena son dos delanteras: Yenny Acuña y Franchesca Caniguán.