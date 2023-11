“Verdaderos princesos”: Ministra Orellana reparte palos y defiende con todo a Endler

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, realizó una extensa y contundente publicación en su cuenta en Instagram para salir en defensa de Christiane Endler, a propósito de algunas críticas que la arquera del Lyon ha recibido en los últimos días, tanto por su mal partido ante México como por su reciente retiro de la Roja.

“Anuncia su retiro de nuestra selección sabiendo que llegamos a una medalla que, de cualquier forma, no podrá recibir. Personalmente, me deja un sabor amargo, luego de un irregular homenaje a sus 100 partidos y un chaqueteo increíble luego de un mal partido”, partió expresando Orellana, en un texto acompañado por una foto de Tiane defendiendo los colores de la Selección.

Tras ello, la titular de la Mujer fustigó duramente -y sin nombrarlos- a Óscar Wirth y Juan Carlos Letelier, exseleccionados que en los últimos días manifestaron fuertes críticas contra Endler, en distintas apariciones en medios de comunicación.

“Jugadores ‘históricos’ -a quienes tuve que googlear para encontrar sus logros- diciendo que no es la mejor del mundo. LO ES y el mundo lo sabe. Es una pena que Chile no”, tiró la ministra.

En la misma línea, Orellana dejó un contundente recado respecto a controversias que han marcado los últimos meses de la Roja masculina. Sin referirse de forma explícita, abordó la negativa de Claudio Bravo a participar en la fecha FIFA de julio.

“Leo asombrada comentarios que dicen ‘individualista’, gente que a verdaderos princesos, que no dudan en privilegiar fechas FIFA o escándalos por encima de su selección, no les dice nada”, lanzó.

Al continuar con su publicación, la secretaria de Estado sostuvo que “para Christiane Endler solo gratitud, respeto y un cariño que seguirá creciendo con cada paso que siga dando en su carrera estelar”.

“También para la Anto Canales que no merece toda la presión que está viviendo por una mala gestión que no previó una tercera arquera ante una fecha que no es FIFA”, continuó, refiriéndose a la compleja actualidad de la Roja femenina para la final de Santiago 2023, al no contar con una arquera en su nómina.

“Todos y todas a apoyar a nuestra Roja Femenina este viernes por el Oro Panamericano en Santiago 2023. Es un momento difícil pero han llegado acá sorteando miles de obstáculos. ¡Vamos las muchachas!”, cerró.

¿Qué dijeron Wirth y Letelier?

Óscar Wirth, exportero y parte del plantel de la Roja en el Mundial de España 1982, fue especialmente duro con Christiane Endler luego del mal partido de la arquera del Lyon ante México por los Panamericanos.

“Yo nunca he pensado que es la mejor arquera del mundo. Yo creo que es una buena arquera, tiene cosas a destacar como lo que hizo para poder abrirse paso y llegar a lo que llegó, hasta ahí vamos bien, pero después decir que es la mejor del mundo, yo he visto jugar a otras arqueras, holandesas, norteamericanas y esas son buenas”, fue parte de lo que declaró Wirth en RedGol.

Mientra tanto Juan Carlos Letelier, exdelantero y también mundialista en España 1982, se refirió a la decisión de retirarse de la Roja por parte de Endler, dejando fuertes palabras al respecto. “Hay que tener cuero de chancho, en las buenas y en las malas. Hoy estás a un paso de una medalla de oro donde se ha trabajado, se ha hecho bien las cosas, está dejando abandonada a sus compañeras en un momento que no debiera”, estableció el finalista de la Copa América 1987 en conversación con Bolavip.

“Tendrá sus razones, tendrá sus problemas o realmente como se juega frente a México el temor de cometer los errores que ha cometido en este torneo y quedar diciendo ‘clasifiqué a la final’”, agregó.