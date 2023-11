El fraternal mensaje de Claudio Bravo a Christiane Endler: “Acá hay alguien que sigue confiando y creyendo en ti”

Ante la reciente noticia del retiro de la Roja de Christiane Endler, Claudio Bravo se pronunció al respecto en sus redes sociales, con un fraternal mensaje dedicado a la arquera del Olympique de Lyon.

“Cuando pierdas, cuando caigas, cuando te equivoques, cuando muchos te den la espalda. Acá hay alguien que sigue confiando y creyendo en ti”, partió exprensando el portero del Real Betis, a través de una publicación en su cuenta en X.

Junto con ello, quien fuera capitán de la Roja masculina por varios años remarcó su admiración a Endler y le entregó su respaldo ante algunas críticas que la arquera ha recibido por su reciente determinación.

“Todo mi cariño, todo mi respeto y toda mi admiración. Para mí serás siempre la mejor, la The Best. Yo sí te voy a valorar siempre. Y más cuando los demás no lo hagan”, manifestó el arquero que no está en los planes de Eduardo Berizzo para el presente de la selección masculina.

Cabe recordar que tras el triunfo 2-1 sobre Estados Unidos en las semifinales de Santiago 2023, Christiane Endler anunció su retiro de la Roja femenina, planteando que había cumplido un ciclo y que sentía que debía dejarle espacio a nuevas generaciones.

Sin embargo la decisión del retiro por parte de Tiane se debe a una profunda molestia de la arquera del Lyon con la ANFP, debido a las condiciones de trabajo de la Selección, según lo que comentó su representante, el empresario Edgar Merino.