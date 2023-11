Guarello destroza a Milad por el papelón de las arqueras: “Te tienes que ir, ya no aguantabas otro escándalo y este es gigantesco”

El periodista Juan Cristóbal Guarello manifestó que el papelón de las arqueras en la Roja femenina debe poner punto final a la era Pablo Milad al mando de la ANFP, ya que este bochorno se suma a varios otros capítulos que dan cuenta de una severa crisis en el fútbol chileno, la que se ha profundizado durante el mandato del otrora presidente de Curicó Unido.

Pero Guarello cree que no solo Milad debe dejar su puesto. El Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 apuntó que tanto Luis Mena, DT de la Roja femenina, como Rodrigo Robles, gerente de selecciones de la ANFP, deben dar un paso al costado por lo que implica este papelón de jugar la final de Santiago 2023 sin arqueras en el plantel.

JCG partió disparando contra el entrenador de la Selección. “Qué clase de planificación es esa, Luis Mena. Cómo no fuiste capaz de nominar a una arquera del medio local, cualquiera, una que jugara toda la semana, hay arqueros, la (Ryann) Torrero, por ejemplo, hay tres o cuatro más en capacidad de jugar. O sea, mándate una cagada”, manifestó el Guarello en la última edición de su programa “La Hora de King Kong”.

“Hoy (jueves) la conferencia de prensa de Mena fue delirante. Robles, primero, leyó un ladrillo, para explicar que tal día, tal día, la hueá es que reglamentariamente la ANFP no tiene razón. Segundo, después Mena dice ‘no destacan lo positivo, no hablan de lo bien que juega la Selección’... Viejo, vas a jugar la final panamericana con una jugadora de campo (al arco), cómo vamos a resaltar lo positivo. Qué clase de planificación era, que si todo salía bien, si todo salía como se había planificado, con dos titulares de campo menos, con la arquera suplente (jugando) y sin arquera suplente en la final. Eso era si salía bien, pero salió mal”, continuó.

Tras ello pidió las salidas de Mena y Robles. “Mena, lo siento, aunque gane la medalla de oro, lo veo muy complicado... Si gana la de oro, aunque lo no creo, de todas maneras te tienes que ir, porque así no puede funcionar el fútbol chileno. Y Robles, lo siento, te tienes que ir, cómo puedes planificar de esa manera, qué clase de planificación tiene el fútbol chileno”, lanzó.

Pablo Milad Foto: AgenciaUNO

Posteriormente dio paso a sus dardos contra el actual presidente de la ANFP. “Pablo Milad, te tienes que ir, ya no aguantabas otro escándalo y este escándalo es gigantesco. En una actividad te preguntaron y dijiste que no hablabas por respeto a Don Francisco. O sea, a la hora de argumentar cualquier cabeza de pescado, somos Billy The Kid, la pistola más rápida del oeste. A la hora de planificar algo con un mínimo de decencia... no puede ser. Qué pretendían mostrar, cuál era la idea, cuál es la planificación, para dónde se proyecta esto”, estableció.

Luego dio paso a una teoría respecto a lo que habría pasado a nivel interno, respecto al manejo del caso arqueras. “Qué fue lo que pasó. Mena, desastre, pichanga, mal. Pero yo creo que Milad le dijo ‘no te preocupís, papito, yo lo arreglo con Panam Sports, está Neven Ilic, son puros chilenos, estamos en Chile, demás que nos dejan inscribir’. Eso fue lo que pasó, creyeron que lo iban a hacer como funciona en la ANFP. Creen que los Panamericanos iban a funcionar igual que como funciona el fútbol chileno”, sostuvo.

Para rematar, Guarello planteó lo siguiente: “Pablo Milad, qué te queda por hacer. Echaste a un entrenador de la Selección sin tener a otro. Trajiste a Cagigao que no dejó una lista de jugadores ni dejó un plan. Trajiste a Castrilli y puros escándalos, uno tras otro. Te dejaron en ridículo con lo del Mundial 2030 y ahora esto. Esto no soporta, de qué administración estamos hablando. El fútbol chileno está en la quiebra, tiene el tema de las casas de apuestas, el fútbol chileno está en la lona. Además de tener problemas de que no están saliendo jugadores, los representantes, la misma ANFP se autoinfiere heridas. Esto no tiene salida”.