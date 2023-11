Macarena Reyes se pronuncia tras su comentario filtrado sobre Isidora Jiménez: “No es lo que yo quiero para la transmisión”

Ante la controversia que generaron sus dichos sobre Isidora Jiménez, Macarena Reyes publicó un video en sus redes sociales para entregar una aclaración al respecto.

“Estoy súper consciente de que se ha sacado la cresta. Me afecta muchísimo porque no ha sido mi tendencia y no es lo que yo quiero para la transmisión de estos Juegos Panamericanos. Todo lo contrario”, partió expresando la exatleta que se ha desempeñado como comentarista en las transmisiones de Chilevisión de Santiago 2023.

En la misma línea, Reyes indicó que no fue su intención reprobar el nivel deportivo de Jiménez, a raíz de su desempeño en la serie semifinal de los 200 metros de los Panamericanos.

“Puede haber sonado muy duro, pero como deportistas sabemos cuando andamos cerca de las marcas, cuantos años nos han costado, todo el sacrificio. No es una crítica, es parte del alto rendimiento”, apuntó.

“Cuando hablé de Toronto 2015 sí me hubiese gustado decir que hizo el récord de Chile y que está actualmente vigente, pero el contexto no daba. En TV pasan muchas cosas”, complementó.

Cabe recordar que los dichos de Reyes sobre Jiménez se dieron en una conversación en off con Fernando Solabarrieta, sin embargo los micrófonos estaban encendidos y las palabras de ambos se pudieron captar a cabalidad.

En dicho diálogo, Reyes parte diciendo que a Jiménez “ya hace mucho que no le da”, luego de que no pudiera clasificar a la final de los 200 metros. “Y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”, complementó Solabarrieta.