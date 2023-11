Martina Weil defendió a Isidora Jiménez tras crítica de Solabarrieta : “Si se meten con la Isi, se meten con el atletismo chileno completo”

La celebración de las “cuatro fantásticas” Isidora Jiménez, Martina Weil, Anaís Hernández, María Ignacia Montt, tras haber ganado la medalla de oro en los 4x100 metros en atletismo, dio mucho material para comentar.

Todas hicieron el gesto de silencio a las cámaras, luego de los comentarios que salieran a la luz de Fernando Solabarrieta, quien creyó que el micrófono ya estaba apagado.

Cuando el periodista conversaba junto a sus colegas, Rodrigo Vera y Macarena Reyes, ésta reveló que a Isidora “ya hace mucho que no le da”. A esto, Solabarrieta agregó que “y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”, explicando que existe gran competencia con corredoras de otros países que son potencia en la especialidad, como Jamaica, República Dominicana y Estados Unidos, señaló.

De esta forma, tras la presea, Weil defendió a Jiménez. “Aquí, lo que tenemos que aprender es que una mala carrera no hace un mal deportista. Uno puede tener un mal desempeño en un día y eso no significa que el entrenamiento y que el nivel no esté”, dijo a As Chile.

“Que esto haya sido suficiente para toda esa gente que está hablando, que se dé cuenta de que en verdad a la Isi le queda, que la Isi es nuestra, que la Isi no está sola. Si se meten con la Isi, se meten con el atletismo chileno completo”, sentenció.