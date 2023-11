“A mí no me gustan las sorpresas”: Mayne-Nicholls saca a relucir su “estilo” para barrer con Milad por el papelón de las arqueras

En medio de una serie de balances positivos que han tenido lugar tras el término de los Juegos Panamericanos, Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de Santiago 2023, se dio tiempo de comentar lo que fue el papelón de las arqueras en la Roja femenina.

El antofagastino sacó a relucir su propio “estilo” para dar cuenta cómo él hubiese manejado el asunto. Y con ello, de paso, barrer con la gestión de Pablo Milad, actual presidente de la ANFP.

“Yo hoy soy el Director Ejecutivo de los Juegos Santiago 2023 y todo lo que se hace yo lo reviso, es parte de mis obligaciones. No tomo todas las decisiones, por supuesto que no, pero aquí no se hace nada sin que yo al menos esté al tanto de lo que se esté haciendo”, partió manifestando HMN, en declaraciones que reproduce La Tercera.

“Cuando nos equivocamos, el error es mío y cuando acertamos, es del equipo que me llevó por ese camino, eso es obvio, esa es la responsabilidad que tengo en el cargo. Pero ese soy yo, otros pueden ejecutar sus liderazgos de manera distinta. Es muy difícil que algo se esté haciendo y yo no esté informado, y si tengo que tomar una decisión la tomo de inmediato, no me demoro mucho”, agregó.

En la misma línea, Mayne-Nicholls expresó lo siguiente: “Sé que eso a mucha gente no les gusta porque les gustaría más que no se tomara nada y me han calificado de muchas maneras. Pero es mi estilo, a mí me resulta. Quizás a Pablo (Milad) le resulta el estilo que tiene él, de delegar mucho más y de no estar encima de todo”.

“Cada uno tiene su estilo en la vida. A mí no me gustan las sorpresas, prefiero prevenir”, remató.