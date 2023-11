Amenazas, apagón en redes y un llamado a los hinchas: las agitadas horas del brasileño que empujó a Emanuelle Silva

En el último día de competencias de Santiago 2023, una insólita acción por parte del patinador brasileño Abel Rocha privó a Emanuelle Silva y al Team Chile de sumar un oro que perfilaba como seguro, dadas las credenciales del representante nacional y el mismo desarrollo de la prueba, los 500 metros del patín carrera.

A poco de llegar a los 200 metros de competencia, Rocha empujó a Silva, quien se encontraba en plena disputa de los primeros lugares. El chileno se fue al suelo y quedó rezagado en el último puesto. El brasileño resultó descalificado y el nacional, con mucho pundonor, se quedó con un amargo bronce.

“Buscaba el oro, estaba físicamente bien. El brasileño buscó la oportunidad... yo no lo habría hecho. En el deporte hay códigos. Un sabor muy amargo. El bronce para mí es de oro, sobre todo por la gente que me vino a apoyar”, declaró Silva a minutos de terminar la prueba.

La situación no quedó ahí y con el paso de las horas fue escalando, pero esta vez desde el lado de la fanaticada. Y es que cientos de hinchas del Team Chile llegaron a la cuenta en Instagram de Rocha para lanzarle duros insultos por lo sucedido.

Ante ello Rocha decidió bloquear la opción de comentarios, sin embargo con el correr de los minutos terminó decantándose por un apagón de sus redes y derechamente cerró su cuenta en Instagram.

Mientras tanto la delegación de Brasil optó por acudir a la comisaría de la Villa Panamericana, en la comuna de Cerrillos, para denunciar las amenazas que habría recibido Rocha, según lo que consignó Radio Bío-Bío.

En ese contexto, el propio Emanuelle Silva alzó la voz y ya con un tono de mayor cautela al que tuvo cuando finalizó la carrera, pidió respeto hacia Rocha. “Mi compañero de Brasil no lo está pasando bien. Le han llegado muchos mensajes de lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo”, expresó el patinador chileno que sumó un oro y un bronce en Santiago 2023, a través de un video difundido por el Team Chile.

🏅 #Santiago2023EnTVN



😡 La injusta falta que sufrió Emanuelle Silva en la final de patinaje.



El chileno quedó con la de bronce por la descalificación del brasileño.



📡 En vivo https://t.co/XyYMeRm13K pic.twitter.com/q7ppjX95Pp — TVN (@TVN) November 5, 2023

Ya durante la noche del domingo, Rocha reapareció al reabrir su cuenta en Instagram, en la que publicó un video haciendo sus descargos al respecto, haciendo un llamado al respeto.

“Después de todo lo que aconteció, quiero pedirles respeto. Recibí muchos mensajes y amenazas por culpa de una situación que aconteció en una prueba. Fue mal explicada, fue malinterpretada por algunos”, partió expresando.

“Pero quiero hacer una reflexión sobre los deportes, sobre ese respeto que tiene que haber de los atletas para los otros atletas, de los hinchas para los atletas, hasta de los atletas para los hinchas. Es una profesión ligada a eso, es un ecosistema muy grande y necesitamos ese respeto”, continuó.

Para finalizar, el deportista brasileño manifestó: “No pueden pasar situaciones como estas. Los atletas merecen respeto, tanto de los colegas de profesión, de los hinchas. Infelizmente son cosas que vienen sucediendo con más frecuencia de lo que deberían, pero vamos a continuar luchando por un deporte más limpio, más seguro y con más respeto”.