“Me meto poco”: Ximena Restrepo cuenta cómo es su relación de madre-exatleta con Martina Weil

XImena Restrepo, exatleta colombiana que consiguió medalla de bronce en Barcelona 1992, vivió días muy especiales durante el desarrollo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, a raíz de la medalla de oro que consiguió su hija, Martina Weil, en los 400 metros.

Restrepo, casada con el exlanzador de la bala chileno Gert Weil, vivió con profunda emoción el logro de su hija sobre la pista atlética del Estadio Nacional, en la misma prueba en la que ella logró ese histórico bronce en Barcelona, que hasta el día de hoy la mantiene como la única velocista de Sudamérica con una medalla en Juegos Olímpicos.

“Fue muy emocionante verla cumplir su sueño y ganar esa medalla por la que tanto ha trabajado. Para mí es my rico verla convertida en una atleta hecha y derecha, que sabe manejar la presión, que es capaz de competir en casa con todo su público”, contó la colombiana radicada en Chile, en conversación con LUN.

Del mismo modo, Restrepo dijo no sentir mayor nostalgia por sus tiempos como atleta al ver el triunfo de Martina. “No soy muy del pasado. Cuando Martina corrió, no me imaginé siendo yo ni me trajo recuerdos. Ella es otra persona, muy diferente a lo que era yo, y lo mío fue hace mucho tiempo”, comentó.

Además, la oriunda de Medellín explicó cómo es su relación de madre-exatleta con la hoy medallista de oro en Santiago 2023. “Yo fui entrenadora de Martina, la tuve entre sus 18, 19... Iba y venía, más o menos. Así que todos los tips que tenía, ya se los di. Soy muy respetuosa del proceso que tiene con su entrenador belga (Jacques Borlée), me meto poco”, relató.

Junto con ello, Ximena Restrepo entregó algunas características que dan cuenta de la forma de ser de su hija. “Nunca fue una niña rebelde. Siempre ha tenido las cosas muy claras y no va a transar sus principios. Eso lo tiene totalmente claro. Está pololeando y vive en Bruselas”, declaró.