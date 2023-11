Pablo Milad asegura que ANFP oficiará a Colo-Colo por nueva detención de Jordhy Thompson

El presidente de la ANFP Pablo Milad, salió al paso de la detención del jugador e Colo Colo Jordhy Thompson, por una nueva denuncia de violencia intrafamiliar por parte de su polola.

Milad calificó la situación como “nefasto, es malo para el jugador que tiene un gran futuro futbolístico, pero también tiene que estar acompañado con buenas costumbres”.

Por otro lado, el presidente del fútbol chileno precisó que se oficiará a Colo Colo por la reincidencia del futbolista, pues el jugador ya había enfrentado una situación similar con su pareja.

“Se están comunicando con el club, recordemos que es mayor de edad y ya es profesional y que son responsabilidades netamente personales. Todos los hechos no ocurrieron dentro de la institución, sino que fue en su vida personal. Esto todo tiene otro procedimiento”, puntualizó Milad.

Fuera de la Selección por indisciplina

Además, se refirió a la decisión del DT de La Roja, Eduardo Berizzo, de no convocarlo a la selección Sub 23. “Son decisiones personales. Una de las razones que yo le pregunté a Berizzo por qué no llamo a Jordhy Thompson fue por disciplina. En el fondo, se le dio la razón”.