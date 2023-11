“Si están hablando así, quizás no soy tan buena”: Isidora Jiménez pensó en no competir tras críticas de Solabarrieta

La semana pasada Fernando Solabarrieta estuvo en el ojo del huracán, luego de su comentario tras la participación de Isidora Jiménez en los Panamericanos Santiago 2023. La atleta quedó en cuarto lugar en la prueba de 200 metros planos.

El periodista conversaba junto a Rodrigo Vera y Macarena Reyes, sobre la actuación de la corredora, momento en que entregaron sus sinceras opiniones. Pero mientras pensaban que los micrófonos de Pluto TV estaban apagados. Macarena Reyes fue la primera en entregar su opinión, revelando que a Isidora “ya hace mucho que no le da”. A esto, Solabarrieta agregó que “y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”, explicando que existe gran competencia con corredoras de otros países que son potencia en la especialidad, como Jamaica, República Dominicana y Estados Unidos, señaló.

Isidora pensó en no competir más

María Ignacia Montt, compañera de Isidora, quien compitió en los 4×100, dijo en el Buenos Días a Todos que “la Isi había corrido y hablamos con ella el miércoles, y dice ‘no, estoy bien. Da lo mismo lo que hablen, filo vamos”, contó.

Pero el jueves en la mañana Jiménez tenía otra actitud. “A la mañana siguiente, como que le pegó y me dice ‘quizás no necesiten correr la posta conmigo. Si están hablando así, quizás no soy tan buena’”.

“Fue como ‘¿qué te pasa?, por favor, para arriba’. Y empezamos todos a tirarle ánimo y tuvimos que contenerla”, relató Montt.