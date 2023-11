Borghi sobre Thompson: “Hipotecó su carrera deportiva de por vida, pero espero que no hipoteque su vida de por vida”

Luego que Jordhy Thompson quedara en prisión preventiva, al ser imputado como autor de femicidio frustrado y desacato, Claudio Borghi manifestó una categórica opinión respecto al futuro futbolístico del jugador que pertenece a los registros de Colo Colo.

Desde su tribuna en “Todos Somos Técnicos”, el “Bichi” entregó su opinión sobre este caso, remarcando la gravedad del asunto y la necesidad imperiosa de tomar medidas.

“Primero quiero decir que no tengo ninguna especialidad en el tema. Como jamás lo he vivido uno no sabe para donde apuntar, pero sí entiendo que es una situación muy grave y condenable 100%”, partió expresando.

Posteriormente, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 planteó que “acá hay varias preguntas. Entiendo que quizás no juegue más en Colo Colo, pero creo que alguien tiene que preocuparse del tema y ese alguien, si no está la familia, tiene que ser Colo Colo”.

“Digo esto para salvar a una persona, salvarla en su vida para que no cometa más errores”, complementó.

En ese sentido, Borghi sostuvo que “lo que ha ocurrido ahora es realmente grave. Es preocupante. Es una vida de por medio. Con los instantes que estamos viviendo de mucha violencia y con la perdida de vidas de muchas mujeres, esto ya pasa a ser muy grave”.

Claudio Borghi Foto: Captura TNT Sports

Por lo dicho, el exentrenador de la Roja y Colo Colo manifestó lo siguiente: “Creo que hipotecó su carrera deportiva de por vida, pero espero que no hipoteque su vida de por vida y que pueda salir adelante”.

Además, el hoy rostro de TNT Sports dejó una crítica a Gustavo Quinteros, actual DT de Colo Colo, por su manejo del caso de Jordhy Thompson. “Lo urgente a veces es ganar, siempre es ganar, entonces tapa lo importante. Si un jugador tiene un mal comportamiento, tiene que salir, más allá de que vos quieras ganar o no el partido, tiene que salir el jugador, no hay otra”, estableció.