“Lamentablemente nos vemos involucrados”: Daniel Morón desliza que futuro de Jordhy Thompson estará fuera Colo Colo

Aunque no oficializó su salida del club, esta tarde el director deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, dejó en claro que el futuro de Jordhy Thompson está más fuera que dentro del Cacique luego de quedar ayer en prisión preventiva tras ser imputado por los delitos de femicidio frustrado, lesiones y desacato a una orden de alejamiento de su actual pareja, quien lo denunció a inicios de esta semana por haberla agredido verbal y físicamente.

El juvenil albo fue detenido en la madrugada de este lunes tras ser acusado de violencia doméstica, una denuncia que acabó con el mediocampista en un control de detención en el Centro de Justicia, donde se le formalizó por una serie de delitos que habría cometido en contra de su actual pareja, y que de llegar a verificarse en tribunales, podrían costarle penas de hasta 15 años de presidio efectivo.

La resignación de Colo Colo

En ese oscuro panorama, y en la previa al encuentro que esta tarde juega Colo Colo ante Magallanes en Rancagua, fue que el directivo albo salió a declarar respecto del caso.

“Es una situación difícil, de acuerdo a los hechos denunciados que fueron gravísimos, y que no representan el sentir de este club, es que se tomó la decisión de separar del plantel a Jordhy, dejarlo fuera, hasta fin de temporada y esperar lo que pueda venir más adelante”, inició el exarquero popular, quien si bien no dio por finalizado el ciclo del jugador en el club, dejó en claro que su futuro está más fuera que dentro del Cacique.

“Vamos a hacer una evaluación a fin de mes en reunión de directorio, habrá alguna evalucaión y saldrá alguna respuesta para ustedes”, señaló.

“Al jugador hasta último momento se le ha entregado ayuda de psicólogo, psiquiatra. Y el jugador en un momento decidió irse a vivir solo siendo mayor de edad, en ese aspecto le hemos dado hasta el último momento todas las posibilidades de rehabilitación”, reveló Morón, quien reconoció que los problemas de la pareja los habían detectado en Macul.

“La situación de ellos dos no ha sido fácil y por eso ha llegado a estos niveles. A mí me cuesta calificar las cosas porque nosotros no estamos todo el día con los jugadores en cada paso que dan. Veíamos que se juntaban, que no lo podían hacer, muchas veces lo aconsejamos y les dijimos que parecíamos un jardín infantil detrás de los jugadores”, sinceró el directivo albo.

“Lamentablemente nos vemos involucrados en esto, que no lo esperábamos, pero la verdad es una situación súper complicada y difícil”, finalizó.

Jordhy Thompson arriesga más de 10 años de cárcel por el femicidio frustrado contra su pareja