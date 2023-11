Las grandes figuras nacionales ya miran hacia París 2024

El Team Chile logró una cosecha histórica en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Dentro de las 79 medallas conseguidas, 12 fueron de oro, es decir, en una docena de competencias, nuestro país es el mejor del continente.

Sin embargo, de ellas, cinco no son proyectables a la próxima gran cita polideportiva mundial, los Olímpicos de París 2024, a realizarse entre julio y agosto. Tres preseas doradas se obtuvieron en el karate, que fue olímpico en Tokio 2020, pero que ya no lo será en Francia.

La nación organizadora tiene derecho a incluir cinco deportes en su evento de los cinco anillos y los nipones decidieron sumar al arte marcial más popular del planeta. No obstante, los galos no lo consideraron, por lo que Enrique Villalón, Valentina Toro y Rodrigo Rojas no dirán presente en suelo francés.

Tampoco forma parte del programa de las Olimpiadas el esquí náutico, que solamente fue deporte de exhibición en Múnich 1972, por lo que Emile Ritter queda fuera. El restante campeón chileno que no tiene aspiraciones olímpicas es Emanuelle Silva, ya que el patín carrera no ha proliferado en sus dos intentos de llegar al certamen mayor.

Los otros siete oros panamericanos de los nacionales sí optan a viajar a la “ciudad de la luz” el próximo año, aunque sólo tres medallistas dorados ya están clasificados, en dos pruebas. A continuación, el lugar donde están parados estos monarcas criollos respecto al concierto orbital.

Atletismo

Los tres oros chilenos que hubo en el deporte rey del olimpismo deben buscar su boleto para París 2024. Uno de ellos fue el de Martina Weil, una de las estrellas nacionales de Santiago 2023, ya que llegó como favorita y lo ratificó con un triunfo sólido en los 400. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, en general los registros atléticos no fueron tan buenos. Con 51.48 segundos, la corredora, cuyo récord criollo es de 51.07, todavía no llega a la marca de clasificación para Tokio 2020, establecida en 50.95, en una prueba donde el bronce olímpico fue con 49.46.

Lucas Nervi ganó en Ñuñoa con un lanzamiento del disco de 63.39 metros, aún lejos de los 67.20 que se necesitan para viajar a la capital francesa, mientras en la cita japonesa, el tercer puesto alcanzó los 67.07. Santiago Ford se impuso en el decatlón con 7.834 puntos y estar en la “ciudad de la luz” requiere 8.460, mientras que la medalla bronceada en la urbe nipona fue con 8.649. La posta 4x100 femenina celebró la plata con 44.19, plusmarca criolla, aunque el podio en suelo tokiota cerró bastante más bajo, en 41.88. Los cupos se repartirán en el Mundial o por ranking.

Remo y canotaje

Con tres oros, Chile se consolidó como potencia continental del primero de estos deportes, principalmente de la mano de las mellizas Antonia y Melita Abraham. Ambas ya están clasificadas a París 2024, en los que serán sus primeros Juegos Olímpicos, mientras que en Santiago 2023 se colgaron una medalla de oro, tres de plata y una de bronce. La prueba donde consiguieron su boleto para la cita de los cinco anillos es el dos sin timonel, con un registro en la final mundial -donde fueron quintas- de 7:34.39, mientras que el bronce en Tokio 2020 estuvo en 6:52.10.

A su vez, en el también llamado piragüismo, la gran canoísta nacional es María José Mailliard, otra que tiene asegurada su presencia en el certamen japonés del próximo año. En los recién terminados Panamericanos se quedó con la presea plateada en la C1 200m, con 46.18 segundos, a apenas 31 centésimas de la cubana Yarisleidis Cirilo. Los tiempos de las pasadas Olimpiadas están al alcance. Quien cerró el podio en esa competencia lo hizo con un crono de 47.034, casi un segundo más lenta.

Tiro skeet y tiro con arco

La otra medalla de oro que consiguió el Team Chile, que fue la primera del país en Santiago 2023, llegó de la mano de la histórica Francisca Crovetto, quien también había inaugurado la lista de deportistas nacionales que estarán en París 2024. Ya tiene tres Juegos Olímpicos en el cuerpo, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Su mejor actuación fue en la capital inglesa, donde logró el octavo puesto, mientras que en Brasil fue 19ª y en Japón remató 23ª. Ahora, con este título panamericano, tendrá una cuarta oportunidad en Francia.

El último criollo que obtuvo su cupo olímpico en la recién terminada cita continental fue Ricardo Soto, quien se colgó el bronce. Tal como la “Pancha”, el arquero tuvo un gran debut en el máximo encuentro polideportivo, en tierras cariocas, donde fue noveno. Sin embargo, luego no estuvo en suelo nipón, al haber perdido en los cuartos del panamericano específico ante su compatriota Andrés Aguilar. En territorio parisino buscará volver a ilusionar, así como lo hizo en el evento brasileño con 16 años, siendo el chileno más joven en competir en el certamen de los cinco anillos.