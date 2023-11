“No se me dio ninguna razón de peso”: atleta chilena denuncia insólita y grave situación en Santiago 2023

Una insólita y grave situación ocurrida en Santiago 2023 fue denunciada por la atleta chilena Poulette Cardoch, quien se había ganado el derecho a participar en el relevo 4x400 gracias a sus buenas marcas, pero que finalmente no compitió en la mencionada prueba.

A través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Cardoch, quien llegaba a Santiago 2023 con la tercera mejor marca chilena en los 400 metros, entregó su versión de los hechos.

“Llegaba como titular con la tercera mejor marca de Chile, con 54.59. En todo momento, meses, semanas e incluso en la misma Villa, se me dijo a mí, a mi entrenador, que estaba OK. Incluso en la misma Villa Panamericana, durante la reunión técnica oficial que sostuvo toda la selección de atletismo, fui ratificada como parte del equipo titular”, partió contextualizando.

“El entrenador del relevo (Marcelo Gajardo), sin avisar nada, y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo y poner a dos reservas. Berdine, en ese momento, se encontraba junto a su técnico calentando para la final panamericana de los 800 metros planos, instancia donde requería máxima concentración. No obstante, el entrenador de relevo 4x400, sin considerar consecuencia alguna, interrumpió el calentamiento y pidió al técnico que dejara de supervisar a Berdine, para informarle que no correría el relevo”, continuó.

Cardoch aseguró que “no se me dio ninguna razón de peso, concreta. Sólo se me dijo que ‘veía mejor a las otras’, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento. Mi sorpresa fue total y rápidamente me percaté que también lo era para el resto del cuerpo técnico de la selección nacional. El jefe del área de velocidad y encargado técnico de la federación no estaban enterados de que el entrenador del relevo había decidido desestimar los criterios de selección”.

Ante estos hechos, la velocista nacional manifestó que “jamás imaginé que ocurriría algo así. Había batido mi mejor marca tres veces este año y me había ganado ese cupo en la pista, mediante méritos y marcas objetivas, que me permitían ser parte del equipo titular. Lo peor y más doloroso para mí fue que se me avisara tan encima una decisión que, probablemente, ya había sido tomada hace días”.

La atleta continuó su relato explicando que “se presentó rápidamente el jefe del área de velocidad en la pista y el encargado técnico de la federación. Exigieron explicaciones al entrenador del relevo y exigieron que cumpliera con los criterios de selección, lo que implicaba incluir a Bernide y a mi en el equipo. El entrenador se negó y fue relevado de su cargo, ya que consideraba mejor incluir a dos atletas rankeadas peor que nosotras, sin importar que eso atentara en contra de los intereses superiores del país”.

“Cuando a Berdine y a mí se nos reintegra al equipo, llegó a la pista de calentamiento gente externa al equipo, a presionar e insultar agresivamente al jefe de área de velocidad, al encargado técnico de la federación y otros entrenadores de la selección que habían solidarizado con nosotras”, agregó.

Para ir cerrando, Poulette Cardoch expresó que “después de todo lo acontecido, no me encontraba en condiciones físicas ni mentales de dar lo mejor de mí, por lo que desistí de ser parte de un relevo en el que me había ganado el derecho de participar”.

Como descargo final, la integrante del Team Chile estableció lo siguiente: “Subo esto para prevenir que ocurran cosas así en el futuro. Además, para visibilizar una situación que ocurrió previo a una competencia muy importante, por la cual ninguna atleta merece pasar. Por otro lado, quiero agradecer a todos los que me han mostrado su apoyo y también ayudado a llegar hasta acá”.