Habla el entrenador de la polémica de los 4x400: “Por temas políticos en el equipo pasó esto que me tiene muy mal parado a mí”

Marcelo Gajardo, entrenador del equipo chileno femenino de la posta 4x400, se encuentra en el centro de una polémica que está remeciendo al atletismo chileno luego de lo que fue la fiesta de Santiago 2023.

Gajardo fue acusado por la atleta Poulette Cardoch de no respetar criterios objetivos para su selección de atletas para la final de los 4x400, al dejarla fuera en desmedro de otras atletas que registraban marcas inferiores a la de ella.

Aquella denuncia dio paso a otra de mayor gravedad por parte de Berdine Castillo, quien también fue sacada del equipo titular por parte de Gajardo, pese a registrar mejores marcas que compañeras que sí fueron consideradas. La atleta nacida en Haití respaldó la versión de Cardoch, pero añadió que hubo presiones por parte de Ximena Restrepo, además de dar cuenta de un clima de racismo, clasismo y elitismo.

En ese contexto, el aludido Gajardo sacó la voz para hacer sus descargos. “Yo con las niñas, las seis integrantes de la posta, conversé una semanas antes cuando recién me pude juntar con ellas. Les dije que la decisión sobre quién iba a correr, y el orden en que lo harían, no la iba a tomar todavía porque sería irresponsable”, partió contextualizando el entrenador en conversación con Deportes 13.

“Le digo ‘si tu Martina (Weil) tienes final de 400, la posta 4x100; tu Berdine tienes series de 800 metros y final una hora antes del relevo; tu Violeta (Arnaiz) tienes 400 metros con vallas y tu Poulette (Cardoch) el 4x400 mixtos, vamos a esperar que avance el campeonato y según eso les voy a decir el día anterior quienes corren y en orden que lo harán’. Todas las chicas lo tuvieron claro”, continuó.

Tras ello Gajardo sostuvo que “el día en que corre la Berdine la serie de los 800, que no corrió muy bien y clasificó octava sin verse bien, ahí les mandé un mensaje para decirle que mañana a las 18:00 horas iba a decirles el orden y quiénes son las que iban a correr. Yo había visto correr a Poulette el relevo mixto e iba lanzada, en 56.50 segundos. Hace un par de semanas había corrido en 57 segundos. Antes lo hizo en 55 segundos, pero ahora estaba haciéndolo en dos segundos más lenta. No la veía en un buen momento”.

“La semana pasada estuve en Colombia con Violeta (Arnaíz) y ella hizo la segunda mejor marca de Chile en los 400 metros con valla (58 segundos). Eso son cuatro segundos de diferencia con los 400 planos. Entonces, tenía certeza de que estaba corriendo en 54 o 55 segundos lanzada. Y Fernanda (Mackenna) había corrido en 55 bajo en Colombia. Versus los 56.5 segundos de Poulette. Lamentablemente, Poulette daba por hecho que al tener una mejor marca hace dos meses estaba segura en el equipo. Y no. Si a mi me pusieron como encargado de la posta era para tomar decisiones. Tenía que poner a las que estuvieron mejor en el momento y claramente Fernanda Mackenna estaba mejor que Poulette”, prosiguió.

“Hay comentarios de que yo me deje influenciar”

Al profundizar en su versión de los hechos, Marcelo Gajardo habló de la controversia que se generó minutos antes que las atletas chilenas ingresaran a la pista atlética del Estadio Nacional para la final de los 4x400, con la presencia de distintos directivos y familiares de las deportitas, entre ellas Ximena Restrepo.

“Poulette entrena con el jefe de área de velocidad en la Federación y Berdine Castillo entrena con el hijo del presidente de la Federación (Juan Luis Carter). Yo sabía que me estaba metiendo en las patas de los caballos, pero no sabía que iban a ser tan crueles para llamarme en ese momento para preguntar qué había hecho. El presidente ordenó que tenía que hacer un cambio y le dijo que no lo iba a sacar. José Luis Cárter me gritó ‘te sacó’ y ahí después me dijeron ‘Chelo, cómo no te diste cuenta que era un mafioso’. Después lo busco y veo que está acusado de apropiación de fondos en la Maratón de Santiago, injurias y calumnias. Yo fui inocente, buscando lo mejor para el equipo. Estábamos en unos Juegos Panamericanos y tienen que correr las que están mejor en el momento. No las que estaban mejor dos meses atrás”, relató.

“Poulette se enteró dos horas antes de entrar a la pista, se desilusionó mucho. Su entrenador me gritó y me trató muy mal. En ese momento llegó Ximena Restrepo y ella no podía entender cómo me podían estar pasando a llevar. Hay comentarios de que yo me deje influenciar por Ximena, pero la decisión la tomé yo solo. Lo mismo ocurre con la mamá de Fernanda Mackenna, vicepresidente del Comité Olímpico. Nada de eso. Por mis hijas que la decisión la tomé 100% por el equipo. Por temas políticos en el equipo pasó esto que me tiene muy mal parado a mí”, agregó.

En ese contexto, Gajardo aseguró que desde la plana mayor de la Federación lo amenazaron en duros términos y lo “pisotearon” en su condición de entrenador. “El presidente de la Federación Chilena de Atletismo me dijo por teléfono en ese momento ‘te sacó del cargo’. Ahí vino el jefe técnico de la Federación, me pidió el papel de la inscripción e hizo el cambio. Fue una falta de respeto, me pasaron a llevar y pisotearon. Ahí llegó Ximena Restrepo indignada preguntando cómo me hacían eso. Todo en un ambiente de tensión con las chicas ahí”.

Consultado si es que va a tomar acciones legales por lo sucedido, el entrenador explicó lo siguiente: “Voy a asesorarme y ver cómo lo hago. Yo trabajo para el Club Deportivo de la Universidad Católica, no por la Federación. Nunca he recibido un peso de ellos. Por Santiago 2023 no recibí nada. Es la UC quienes deben tomar una decisión por mi situación contractual. Yo me debo a mis atletas. Si ellos quieren tomar represalias, no me llevarán a las próximas competencias y eso lo tengo claro”.