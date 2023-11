La furia de Leonardo Gil contra la banca de Colo Colo: “¿Ahora haces los cambios? La conch...”

El mediocampista de Colo Colo Leonardo Gil vivió un momento de furia en el partido entre el “Cacique” y Magallanes, al ser reemplazado en el minuto 76 del encuentro disputado en El Teniente de Rancagua.

El encuentro estaba igualado 1-1 y el DT albo Gustavo Quinteros decidió sacar del campo de juego a Gil, quien había acusado molestias físicas un par de minutos antes. En su reemplazo ingresó Vicente Pizarro.

Al percatarse que debía salir de la cancha, vino su iracunda reacción. Primero exhibió un rostro desencajado y sólo atinó a quedarse plantado en la ubicación en la que se encontraba.

Junto con ello lanzó aireados descargos. “Por qué me está sacando este culi... No entiendo por qué me saca este culi...”, gritó con manifiesta molestia, antes de proceder a abandonar la cancha.

Mientras dejaba el campo de juego, Gil subió el tono de sus descargos contra la banca de Colo Colo. “¿Ahora haces los cambios? ¡La conch... de tu madre!”, gritó el “Colorado”, lo que se pudo escuchar de forma nítida a través de la transmisión oficial de TNT Sports.

Y si bien Gil lanzó aquellos gritos mientras se cruzaba con Gustavo Quinteros, lo cierto es que su furia fue contra Wilson Ferrada, kinesiólogo del primer equipo de Colo Colo que minutos antes justamente había entrado a la cancha para atender al argentino-chileno.

Y mientras Gil masticaba la rabia en el banco de Colo Colo, su reemplazante en cancha, Vicente Pizarro, se encargaría de darle el triunfo a los albos, al anotar el gol que sentenció la victoria 2-1 del “Cacique”.

Posteriormente, en declaraciones a TNT Sports, Gustavo Quinteros habló de esta situación y le bajó el perfil. “(Gil) Es un jugador que siempre quiere estar y jugar. Él y Ramiro (González) sintieron molestias. Por mas que él quiera seguir, lo cambié para tenerlo entero para el próximo partido”, estableció.