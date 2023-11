Otra controversia en el atletismo chileno: “Martina Weil entró en mi lugar”

Mientras la polémica del relevo 4x400 del equipo chileno femenino sigue escalando, desde otra prueba de velocidad por equipos se dio cuenta de una controversia también relacionada con la selección e las atletas.

En este caso fue Viviana Olivares, atleta chilena que contaba con la marca correspondiente para disputar la final del relevo 4x400, sin embargo su lugar lo terminó ocupando Martina Weil.

“Jamás quedaron establecidos los criterios de selección. Siempre ha sido lo mismo todos los años: llevar a las primeras cuatro del ranking. Pero este año no se respetó en el relevo 4×100″, partió planteando Olivares en conversación con “Contigo en la mañana”.

“En la primera ubicación del ranking (4×100) fue María Ignacia Montt, después Anaís Hernández, Isidora Jiménez y luego yo. Ahí los criterios no se respetaron. Según el entrenador a cargo, las normas habían cambiado, cosa que yo nunca vi”, continuó.

Olivares explicó que “cuando los pedí no me los dieron, y no se respetaron las marcas. Lamentablemente sólo tuvimos que aceptar las decisiones del técnico (Felipe de la Fuente). Yo lo conversé con todas las personas que saben de esto y son dirigentes, y tampoco tuve una respuesta clara”.

En ese contexto, la atleta oriunda de Ovalle contó que “Martina (Weil) entró en mi lugar, aunque no tenía marca en 100 metros. Tenía súper buena marca en 200 metros y el entrenador me dio a entender que ese era el motivo por el que yo no estaba de titular”.

“Me siento súper afectada por esto y lo atribuyo a que la información no se deja clara, que los dirigentes no son claros al momento de tomar decisiones. Debería haber un encargado en relevo que le tome el real peso a lo que nosotras hacemos, trabajamos todo el año”, complementó.

Cabe destacar que el Team Chile consiguió medalla de plata en la prueba de los 4x100, gracias a la performance del equipo compuesto por Anaís Hernández, Martina Weil, Isidora Jiménez e Ignacia Montt. Además, consiguieron establecer un nuevo récord nacional en esta prueba.