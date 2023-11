Quinteros vuelve a hablar del caso Thompson: “Quisimos hacer todo lo posible por reinsertarlo y no estamos arrepentidos”

Gustavo Quinteros, director técnico de Colo Colo, volvió a referirse al caso del futbolista Jordhy Thompson, quien este lunes fue formalizado por los delitos de femicidio frustrado y desacato, quedando en prisión preventiva por un plazo de 45 días, mientras se desarrolle la investigación.

“Tengo una pena enorme, mucha angustia, es un pibe que con nosotros se ha portado muy bien, tiene un problema grave de formación y educación y personalidad”, expresó el entrenador del “Cacique” en TNT Sports, tras el triunfo 2-1 de los albos sobre Magallanes, en partido pendiente por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.

Quinteros, quien recibió diversas críticas por su manejo de este caso, fundamentalmente por darle oportunidades a Thompson en el primer equipo de Colo Colo mientras ya era público lo del desacato, remarcó que “yo y mi cuerpo técnico quisimos hacer todo lo posible por reinsertarlo y no estamos arrepentidos”.

Tras ello, el argentino-boliviano manifestó lo siguiente: “Yo creo que tiene que haber algo más grande, una institución como un gremio de futbolistas debería ayudarlo en su desarrollo, por sus problemas de niñez, para así poder recuperar a la persona. Me interesa él como persona y no como jugador. Ojalá pueda recuperarse y ser un deportista y una persona de bien”.

Por lo dicho, el DT del equipo que marcha en el tercer puesto del Campeonato Nacional 2023 insistió en que “yo soy un tipo que cuando hay una persona que tiene problemas graves, quiero que salga de ese problema. Hoy no te puedo decir nada, espero que todo lo que se dice no sea verdad, porque si no todo lo que se ha trabajado fue en vano. Esperemos lo que diga la Justicia y lamento mucho lo que haya pasado ahí”.