Gerente de la Fedachi revela discusión con Ximena Restrepo: “No estaba de acuerdo con que Berdine corriera”

Felipe De la Fuente, gerente técnico de la Federación Atlética de Chile (Fedachi), fue uno de los involucrados en la gran controversia del relevo 4x400 femenino, a propósito de la elección de las titulares para la competencia enmarcada por los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En su versión de los hechos, De la Fuente reconoció que se produjo una pelea, en términos verbales, minutos antes que las atletas tuvieran que saltar a la pista. Además, dio a conocer una discusión que tuvo con Ximena Restrepo, integrante del Comité Organizador, madre de Martina Weil y vicepresidenta de World Athletics.

En entrevista con LUN, el gerente técnico de la Fedachi partió contextualizando cómo se originó esta polémica. “Cuando llegué a la pista hablé con Juan Pablo (Raveau), jefe del área de velocidad, que fue la primera persona que me recibió. Me dijo que Marcelo (Gajardo) estaba haciendo unos cambios con los que no estaba de acuerdo, que durante el proceso de selección había un equipo titular, pero Gajardo estaba integrando a las reservas en lugar de las titulares. Entonces, me acerqué a Marcelo para recomdarle que viera el equipo titular, que es el que tenía que entrar a la pista. Marcelo me respondió que había tomado la decisión, que ya les había informado a las niñas y que no iba a echar pie atrás”, contó.

“Ahí me llamó el presidente de la Federación, Juan Luis Carter, quien conversó con Marcelo y lo sacó del cargo, porque no estaba haciendo caso ni al gerente técnico, que en este caso soy yo, ni a Juan Pablo Raveau, que es el jefe de área, ni a los otros técnicos”, continuó.

De La Fuente detalló que “Marcelo se fue y me tuve que hacer cargo del problema, Bajé para ver qué pasaba y me terminé haciendo cargo de la situación. Le dije a Juan Pablo que la Poulette (Cardoch) y la Berdine (Castillo) podían volver a correr relevos. Juan Pablo me dijo que la Poulette no iba a correr porque estaba muy destruida anímicamente. Había llorado y se fue al suelo cuando le dijeron que no iba a correr”.

Berdine Castillo Foto: @fotografiadeportiva

Tras ello, el gerente técnico de la Federación Atlética explicó cómo ingresó en escena Ximena Restrepo. “Cuando le comunico a Violeta Arnaiz que no sería parte del relevo y que iría Berdine, se acercó Ximena para comentarme que no estaba de acuerdo con que Berdine corriera, porque venía de correr los 800 metros, que estaba cansada, que no podía. Me dijo que estábamos tomando pésimas decisiones y haciéndolo muy mal. También discuitó con Juan Pablo. No sé qué habrán hablado, pero a mí me dijo que lo estábamos haciendo pésimo, que éramos pésimos entrenadores, que cómo se nos ocurría hacerle eso al equipo, que estábamos destruyendo todo. Le dije que el equipo titular estaba y que tenía que darle solución al problema que se había generado con la decisión de reemplazar a las titulares”, relató.

En ese sentido, De La Fuente reconoció que hubo gritos y malas palabras. “Efectivamente fue un momento súper tenso. Eso hay que admitirlo, fue un momento tenso entre los técnicos. Las atletas se vieron súper afectadas. Ese es un mea culpa que tenemos que hacer porque fue una situación que se salió de control y las más expuestas fueron las niñas, porque todas tienen ganas de correr. Sí debo decir que Ximena Restrepo no me insultó, no me dijo ningún garabato y no discriminó a nadie”, estableció.