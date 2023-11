“Un poco decepcionada”: Revelan las declaraciones de Martina Weil tras la carrera 4x400 y que no se transmitieron por TV

El escándalo en el atletismo chileno, por la carrera 4x400 en Santiago 2023 está escalando cada vez más, con los antecedentes que han ido apareciendo tras las denuncias de Poulette Cardoch y Berdine Castillo. Ahora se revelaron unas declaraciones de la capitana del equipo Martina Weil, hasta ahora desconocidas y que la dejan a ella como la primera persona en referirse a los cambio de atletas a última hora.

Fue su representante, Kenneth Padilla, quien las publicó en Instagram, dado que no fueron televisadas por TVN en el momento en que se hicieron.

“Estoy feliz de haber corrida con mis niñas, pero un poco decepcionada de las decisiones técnicas que se tomaron un poco antes de la carrera”, comenzó diciendo la velocista.

Agregó que “lo que pasa es que en el equipo somos 6, pero solo corren 4, entonces la manera en que se decidió quiénes corrían, quiénes no corrían, siento que es una decisión que debería correr por los entrenadores más que por los atletas y siento que nos pusieron la presión un poco a nosotras”, manifestó la hija de Ximena Restrepo.

“Es complicado estar calentando y ver a los entrenadores de todas peleando ahí mismo. Fue como ‘pucha’. Siento que se notó, como que psicológicamente igual es duro correr una 4×400, entonces errores así siento que hacen que al final nos perjudique a todos. Independiente de cuáles son las 4 que van a correr”, sentenció.

Padilla precisó que “Martina no esperó las declaraciones de las otras atletas para expresar su molestia, si no que expuso la situación a un medio televisivo cinco minutos después de haber ocurridos los sucesos.Lamentablemente, las declaraciones de Martina no fueron publicadas en televisión abierta debido a que la transmisión del canal cambió a otra disciplina”.