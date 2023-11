“Eso lo alejó de acá”: Eugenio Mena reveló los motivos por los que Mauricio Isla dejó Chile

Eugenio Mena, quien se encuentra en medio de un largo proceso de recuperación tras sufrir una fractura de tibia y peroné en agosto, brindó una entrevista en la que habló de varios temas, entre ellos la controvertida salida de la UC de su amigo y eterno compañero Mauricio Isla.

En conversación con Mega, el “Keno” acusó que al “Huaso” se le valoró poco durante su única experiencia a nivel de clubes en nuestro país. “ir al estadio y que le gritaran cosas era innecesario. Él es tremendo jugador, ahora le está yendo bien en Independiente y creo que lo valoramos poco en Chile. Eso lo alejó de acá”, comentó.

El futbolista formado en Santiago Wanderers fue más allá y planteó que el caso de Isla es tomado en cuenta por los otros integrantes de la Generación Dorada, quienes aún militan en el extranjero.

“Creo que los otros de la Generación Dorada están tan bien afuera que la mayoría difícilmente va a venir a Chile y querrán terminar en el extranjero. Eso es valorable. Por más que los quieran ver en nuestro país, han hecho sus vidas y sus carreras allá”, sostuvo.

Pensó en el retiro

Respecto a su recuperación, Eugenio Mena, de 34 años, confesó que ha sido un duro proceso y que incluso pensó en el retiro del fútbol profesional.

“Ha sido muy difícil, era muy complejo para la cabeza, porque me gusta el día a día, estar con mis compañeros. Por momentos los miro entrenar y decaigo un poco, pero a la vez me da fuerzas para estar con ellos. ¿Plazos? Empezar el año con mis compañeros es lo que me propuse”, declaró.

En cuanto a la idea de retirarse del fútbol por la complejidad de la grave lesión que sufrió en agosto, el lateral que milita en Uniersidad Católica contó que “se te pasa por la cabeza, pero es pasajero, tengo la fe que me voy a recuperar bien”.