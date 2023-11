Jorge Ortiz: “Holan me mostraba videos de Foden y Mahrez, aunque mi referente es Alexis”

A principios del 2023, la delantera de Universidad Católica asomaba potente. Además de Fernando Zampedri, estaban como opciones Franco Di Santo y tres canteranos con experiencia, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia y Clemente Montes, quien se fue y volvió.

El nombre de Jorge Ortiz no sonaba, pero las lesiones y los bajos rendimientos le abrieron la oportunidad, y no la desaprovechó. Ya lleva nueve encuentros en Primera División, aparte de dos en la Copa Chile, con un gol, dos fuertes golpes en la cabeza y una zurda que promete.

Con el “Clásico Universitario” en la mira, el nacido en Hijuelas plantea la meta de acá a fin de año. “Queremos ganar los cuatro partidos que nos quedan, nuestro objetivo es clasificar a copas internacionales”, avisa.

¿Dónde estuvo el foco del trabajo en el receso?

— Pudimos entrenar más que nada cosas tácticas que quizá nos hacían falta en los partidos, en el juego. Nos ayudó para seguir con lo que veníamos haciendo, de un partido contra O’Higgins que pudimos ganar y fue justo. Se aprovechó este receso, sirvió bastante.

¿Cómo fue la transición entre Holan y Núñez?

— Fue un cambio grande para mí, porque el “profe” Ariel fue el primer técnico que tuve como profesional, me dejó muchas enseñanzas. Siempre le voy a agradecer, porque fue el primero que confió en mí. Cambiar después al “profe Nico” fue muy bueno, estoy tomando todos los consejos que me dice. Estoy contento, no tengo ninguna queja, además que siempre nos da oportunidades tanto a mí como a muchos jóvenes que están ahí, y te da la confianza para hacer tu juego.

Te ha pasado de todo en estos primeros partidos como profesional, metiste un gol, tuviste un par de golpes fuertes en la cabeza. ¿Cómo sientes que lo has hecho?

— La verdad es que a veces no asumo muy bien el proceso que estoy viviendo, pero siento que lo he hecho de buena manera, aportando con un gol, con mi juego profundo y con mi agresividad para encarar, cosas que quizá le hacen bien al equipo. Estoy súper contento y satisfecho con todo lo que he entregado, y también con mis compañeros, que me dan bastantes consejos para seguir creciendo.

Te pusiste a llorar en tu primer gol…

— Sí, me cayeron un par de lágrimas, sentí una emoción grande, porque costó mucho llegar donde estoy ahora, como a muchos jóvenes. Se te vienen todos los recuerdos a la mente, los esfuerzos que has hecho. Me emocioné un poco.

¿De qué te acordaste?

— No sabría decirte específicamente de qué, pero siempre guiado a todos los esfuerzos que hice, cuando me vine a vivir a Santiago, que me costó adaptarme. También del esfuerzo que hicieron mis papás, estoy muy agradecido de lo que me entregan, eso es lo que más se me vino a la mente.

Hablando de tu familia, ¿pasaron muchos sustos por los golpes en la cabeza, sobre todo el primero, que te sacó del partido?

— Sí. Me acuerdo del primero, esa vez jugamos sin público, mi mamá me contó que apenas me vieron salir en ambulancia, se vinieron a Santiago desde Hijuelas. Después el coordinador pudo hablar con mis papás para que estuvieran más tranquilos, pero sí, pasaron sustos, sobre todo mi mamá.

¿Esto de trancar con la cabeza, de meterle garra, te caracterizó en las inferiores o estos dos golpes fueron coincidencia?

— Siempre me ha caracterizado, no sé si trancar con la cabeza jajajá, pero sí entregar todo en cada partido. Siempre he sido de meterle mucha intensidad, me gusta ganar los balones, pero estos dos golpes fueron coincidencia. Por lo menos pude seguir jugando en el segundo, me corchetearon la cabeza de una.

¿A qué jugador te gusta mirar, sacar cosas, que sientes que tienes características parecidas?

— Me acuerdo de que el “profe” Ariel con su cuerpo técnico me mostraban videos de jugadores del City, como Foden y Mahrez, que juegan por mi banda y hacen muchos goles. Quizá a eso se podría parecer mi juego, siempre me fijo mucho en ellos. El “profe Nico” también me muestra y trato de sacar enseñanzas.

¿Por ahí van tus referentes?

— Sí, aunque mi referente en el fútbol es Alexis, siempre me ha gustado su profesionalismo dentro de la cancha, es súper disciplinado y educado. Siempre me he fijado en su personalidad y en cómo se toma su carrera.

Pensando en el “Clásico Universitario”, para un canterano de la UC, ¿el partido contra la “U” es el que no se puede perder?

— Sí, siempre es una motivación extra para todos, además ahora con público. Es el partido que todos queremos ganar y vamos a hacer todo lo posible por llevarnos los tres puntos. Se siente otro ambiente en la semana, se viene preparando de forma distinta mentalmente, porque en un clásico hay que darlo todo.

¿Te imaginabas a principios de año que tendrías tantas oportunidades en el primer equipo?

— La verdad es que nunca me esperé estar donde estoy hoy, jugando, teniendo oportunidades. Al principio se veía difícil, teniendo a “Gonza”, “Cleme” y el “Monito”, que tienen bastante calidad y hacen goles, pero en el año van pasando cosas, como lesiones. Ahí el “profe” Ariel confió en mí y pude estar en ese partido contra Colina, que quizá marcó un antes y un después en mi carrera.

¿Cómo viste a Montes después del penal fallado en los Juegos Panamericanos?

— El “Cleme” está muy bien mentalmente, son cosas del fútbol que a cualquiera le pueden pasar, a todos se nos va a ir un penal. Sabe que tiene miles de cosas más por vivir, está entrenando muy bien y esperemos que esté de la mejor manera para el fin de semana.

Está claro que la idea es consolidarse en la UC, idealmente ser campeón e irse para afuera, ¿pero estás abierto a la opción de sumar minutos y experiencia en otro club del país, como le pasó a Aravena?

— Siempre mi objetivo ha sido quedarme en Católica, sumar la mayor cantidad de minutos y consolidarme dentro del plantel, pero nunca le cierro las puertas a nada. Si llega el momento de salir o si no, voy a seguir trabajando de la mejor manera para jugar en Católica y salir campeón algún día.