El duro diagnóstico de Harold Mayne-Nicholls: “El fútbol chileno es el 30 por ciento de lo que podría ser”

Por estos días Harold Mayne-Nicholls saca cuentas alegres debido al éxito de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pero al mismo tiempo trabaja arduamente en lo que serán los Juegos Parapanamericanos, que arrancan este viernes 17 de noviembre.

En medio de ese contexto, el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 brindó una extensa entrevista en La Tercera, en la que habló del éxito de los Panamericanos y la ambición de postular a los Juegos Olímpicos de 2036, entre otras temáticas. Espacio especial para hablar del fútbol, deporte con el que guarda una especial debido a su pasado tanto personal como profesional.

Al ser consultado por la posibilidad de volver a postularse a la presidencia de la ANFP, el periodista de profesión respondió lo siguiente: “Ya traté una vez de volver, cuando creí que podía ser un aporte. Para que intentar con algo donde en el sistema estiman que no. Los clubes no quisieron. Debo ser aterrizado. Cómo voy a tratar de volver a un cargo electo donde no te quieren elegir. Seguir tropezando con la misma piedra no es chance”.

Al dar a conocer su diagnóstico sobre la situación actual del fútbol chileno, Mayne-Nicholls entregó un crudo comentario. “Lo resumo en una cuestión bien simple. Se dan ocho minutos de descuento y se juegan muy pocos. Hasta el arquero se acalambra. Yo creo que el fútbol chileno pide que en el adicional se detenga el cronómetro, como en el básquetbol. Así los jugadores no se tirarían. No lo digo en los 90′, pero juega los ocho de adición. En esto se juega el 30 por ciento, no más. El fútbol chileno es el 30 por ciento de lo que podría ser. Probablemente alguien saltará a decir que esto para los pillos, pero existe una falta de compromiso con el público”, estableció.

“Los que toman las decisiones son los dirigentes. Si saben que se van a jugar los ocho minutos, el arquero no se va a acalambrar. Los dirigentes no podemos escabullir al bulto de que las decisiones son nuestras”, complementó.

Un Mundial de fútbol en Chile

En otra arista, a Harold Mayne-Nicholls le preguntaron si es que la reciente realización de los Panamericanos es una demostración de la capacidad de Chile para organizar grandes eventos deportivos, entre ellos una Copa del Mundod de fútbol. En su respuesta, el antofagastino destacó las cualidades de nuestro país y dejó una opinión respecto a lo sucedido con la postulación al Mundial 2030.

“Pasa que a muchos les cuesta venir al hemisferio sur. Yo siento que Chile está capacitado para organizar una Copa del Mundo. Los estadios son un tema de recursos e ingeniería y aquí están las dos cosas. Si yo hubiese estado metido en el asunto y me ofrecen un partido solamente, les habría dicho que están locos. Me das la sede o nada. Un partido en términos de trabajo es lo mismo que ocho. Por leyes y seguridad. Pero además, es un tema de dignidad. Si la dignidad vale clasificar automáticamente al Mundial, yo no habría aceptado. Ya vamos a ver que harán. En Paraguay tendrán que hacer un estadio nuevo. En Uruguay ya se están arrepintiendo, porque una inauguración es cara”, manifestó.