Berizzo renuncia a la Selección chilena y se sincera: “Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona”

Luego del partido de Chile con Paraguay, donde La Roja sólo logró un amargo empate en el Estadio Monumental, su DT Eduardo Berizzo estuvo una hora en el camarín. Tras salir para dar la conferencia de prensa de rutina, anunció que presentó su renuncia.

“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, dijo el Toto.

Ante la sorpresa de todos, agregó que “creo sinceramente que las chances de clasificar existen, están intactas. Ojalá el clima ayude, se descomprima para que Chile clasifique a un nuevo Mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre, para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y de la selección nacional”.

Ahora las dudas abundan, ya que este martes Chile viaja para enfrentar a Ecuador por las eliminatorias y no hay entrenador a la cabeza. En ese contexto, surgió el nombre de Nicolás Córdova, jefe técnico de las selecciones menores, para encabezar la táctica del encuentro.