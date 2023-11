“Dónde deposito 20 millones”: Farkas reacciona al reclamo de Alexis Sánchez sobre las condiciones de los jugadores de “La Roja”

Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán.

Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Que vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis.

Leonardo Farkas #CHILE pic.twitter.com/2CbgAXXqtQ