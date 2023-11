Dan a conocer taxativa respuesta de Gustavo Quinteros sobre posibilidad de dirigir a la Roja

Luego de la renuncia de Eduardo Berizzo, la opción de Gustavo Quinteros para asumir la dirección técnica de la Roja surgió rápidamente, así como otros entrenadores que, hasta el momento, forman parte de la selectiva lista de candidatos.

En este contexto, una taxativa respuesta de Quinteros revela que no tiene intenciones de liderar la banca nacional y, por tanto, vendría siendo una posibilidad menos para el directorio de la ANFP, según consigna ADN Radio.

La información fue dada a conocer por Majo Gavilanes, periodista ecuatoriana, quien dialogó con el técnico de Colo Colo. “Ayer conversé con él, tenemos una amistad desde que estuvo en Emelec. Siempre nos mantenemos en contacto. Le pregunté y me dijo: ‘No, no voy a dirigir a Chile’”, indicó la comunicadora en el canal de YouTube de José Fernández, periodista de AS Chile.

Asimismo, Majo comentó otra respuesta atingente al tema que le entregó el entrenador del Cacique. “Quinteros me dijo: ‘Sé que después del partido de Ecuador y Chile, van a anunciar al nuevo técnico. Solamente sé eso’”, aseguró la periodista.

Si bien aún no hay confirmaciones respecto de la candidatos por parte de la entidad dirigida por Milad, abundan las especulaciones y, según el citado medio, cuatro serían los nombres que más pesan en el círculo deportivo.

Se suman a Gustavo Quinteros los técnicos Ricardo Gareca, José Pékerman, Ariel Holan y Jaime García como eventuales cartas para el banquillo chileno.