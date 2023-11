Nicolás Córdova asegura que existe un complejo ambiente en La Roja tras la salida de Berizzo

El pasado jueves, luego del insípido empate sin goles ante Paraguay, Eduardo Berizzo renunció a la dirección técnica de la Selección chilena de fútbol. De modo interino, la ANFP designó a Nicolás Córdova en el cargo, ante el desafío del encuentro con Ecuador en Quito este martes por la sexta fecha de las Clasificatorias de la Conmebol al Mundial 2026.

Este lunes, a horas previas del fundamental duelo, el Nico momentó el ambiente que se vive al interior del plantel nacional luego de la salida del “Toto”.

“Es complejo cuando se va un entrenador porque hay una suerte de duelo. Generalmente un técnico tiene más tiempo para trabajar, así que decidimos mantener la programación del cuerpo técnico anterior y no cambiar nada”, señaló en conversación con Biobío Chile.

“Hemos metido cosas nuestras desde la organización del partido, pero hemos tratado de llevar esto de manera muy tranquila. Además, es justo reconocer que hemos encontrado un grupo muy sano y trabajador, con gente joven que quiere hacerse un nombre en la selección. Eso te da tranquilidad para trabajar”, añadió.

Sobre la gran responsabilidad que implica este cargo en su carrera, el estratega de 44 años es consciente de que “para un entrenador no hay nada más alto que dirigir la selección de su país, entendiendo que es un interinato y algo a lo que accedí con mucho orgullo. Mi proyección es lo que la federación quiera, estaré donde me pidan. No es algo a lo que yo vine, pero cuando la federación me necesite estaré ahí”.

Cabe señalar que la Selección de Ecuador llega al partido por Clasificatorias con cinco puntos en la tabla, pero ubicado dos puestos más arriba que “El equipo de todos” (6°) por diferencia de gol. Además, el clima de Quito y la condición de local de los rivales hacen más ardua la tarea para La Roja.