“Casi boxeo”: Marcelo Ríos desclasificó pelea con famoso extenista durante exhibición en Chile

Invitado al programa Podemos Hablar de CHV, capítulo que saldrá emitido el viernes, el extenista Marcelo Ríos desclasificó una antigua pelea que tuvo con su colega estadounidense Pete Sampras, revelando que estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Así le contó al animador Julián Elfenbein, quien grabó en reemplazo de Jean Philippe Cretton, cuando estuvo internado por una severa descompensación producto de la depresión que padece.

“(Pete Sampras es) Estúpido, un estúpido... es tonto”, disparó sin piedad.

“Tuve una pelea con él...en el camarín. Casi boxeo, nos boxeamos. En la exhibición que hicimos en Chile”, reveló.

El Chino contó que “cuando termina el partido me manda a llamar, para hablar conmigo y ahí quedó la cagá. No fue por llevarse mal, fue una cosa que me dijo a mí, a mí me molestó, se la hice ver y a él le molestó. Él trató de ser, seguir siendo el Sampras que era antes, que para mí ya no es Sampras el que era antes. Yo le dije ‘para mí no eres el Sampras de antes, para mí eres Pedro, ahí empezó la pelea”, confidenció.

Chino Ríos recordó pelea con Pete Sampras en Chile

“Fue una wea, una pelea de que ya no era Sampras, de que él dijo que Sampras era muy bueno, que no venía a exhibiciones acá y le dije “yo no te voy a invitar nunca más, así que no te preocupes, no veni’ nunca más a esta wea. Así que para mí eres Pedro y la wea. No te conoce nadie acá en Chile”.

Finalmente, a pesar de los ánimos caldeados que y Marcelo Ríos estaba decidido a pasar a las manos, fueron detenidos por otras personas.

“Él se enojó porque perdió. Yo pensé en pegarle, pensé en agarrarnos a combos, pero nos paró alguien. Lo que pasó es que, al principio, en la exhibición hay veces que tú arreglas los partidos; tú ganas el primer set, yo el segundo y el tercero lo jugamos mano a mano. Entonces, cuando me llama al camarín me dice que ‘Pete Sampras’.... le digo ‘si ya no eres Pete Sampras’.

Además, agregó que “cuando te vine a preguntar qué hacemos, tú me hubieras dicho juguemos un mano a mano, listo y todo bien, pero ahora no me vengas a decir que porque te gané estay enojado”. Ahí empezó toda la pelea. Llegó el tipo que organizaba la exhibición y me paró antes, nos separó, pero hubiera estado bueno. Pegarle a Sampras es bueno”, sentenció.

