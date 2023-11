Reynoso no va más: fuentes de la FPF señalan que ya se inició la “negociación” para su salida

Juan Reynoso. El "mea culpa" de Reynoso no le alcanza a los hinchas de la Bicolor. / Foto: Captura YouTube

No va más, ya no hay más chance. Esta sería la decisión de la Federación Peruana de Fútbol sobre la salida de Juan Reynoso como director técnico de la Selección de Perú. Un reporte de Exitosa Noticias señala que “Juan Carlos Oblitas, director de Selecciones de la FPF, pidió la salida de Reynoso”. La decisión final la toma el presidente de la FPF.

Reynoso se ha negado en varias oportunidades a la posibilidad de renunciar como director de la Selección Perú. Incluso dijo que se veía como “DT hasta 2025″, la fecha de su contrato. El periodista Óscar Paz, de Exitosa Noticias, señaló en un contacto en vivo que la información “está confirmada”.

¿Qué pasó con Reynoso? De los 18 puntos posibles en los seis encuentros de la primera fase de las Eliminatorias 2026, solo alcanzó 2. Amargos empates ante Paraguay, en la primera fecha en Ciudad del Este, y ante Venezuela, en Lima, en la última. Solo dos puntos y la última posición en la tabla.

Juan Carlos Oblitas, decidido sobre futuro de Reynoso

El primer paso sería que Reynoso de un paso al costado y se vaya de la Selección sin mayor problema. En rueda de prensa luego del encuentro con Venezuela dijo: “No quiero dar ese mensaje al ciudadano de a pie”. Paz dijo en Exitosa, en vivo, que “lo que todo el mundo espera es que se oficialice la salida de Reynoso”.

La decisión de la salida de Reynoso ya estaba tomada, según Paz, “independientemente de lo que sucediese ante Venezuela”. Juan Carlos Oblitas habría dicho al presidente de la Federación Peruana de Fútbol que “Reynoso no puede continuar, no ha respondido y no ha cumplido con las expectativas desde lo futbolístico y los resultados por supuesto”, indicó.

Lo que busca la FPF es aprovechar el lapso en el que se reanude el torneo, en 2024. “Entre la fecha seis y siete, el torneo se reanuda en setiembre de 2024, hay casi un año para trabajar. Además, está la Copa América, donde también hay la oportunidad de trabajar”, dijo Paz.