Representante de Juan Reynoso dice que el “Cabezón” no se irá: “No se juzgaría por resultados”

Sume usted. Un cuestionado liderazgo más los peores resultados de cualquier país sudamericano en las Eliminatorias 2026. De 18 puntos posibles, solo dos. Un solo gol anotado en seis encuentros internacionales. La gestión de Juan Reynoso como Director Técnico del Perú hace aguas, hace tiempo. Y pese a lo que quiera la FPF y la gente, el “Cabezón” no se va.

Las declaraciones de su representante, Mathías Fariña, son la gota que rebasa la copa. El contrato de Juan Reynoso no establece cláusulas por resultados. Puede que sea así, no sería nada nuevo, pero la dignidad vale. “Hemos tenido diálogo en buenos términos con la FPF pero no hemos hablado sobre terminar el contrato”, citan a Fariña de PBO Campeonísimo.

Una situación que no está distante de ser compleja porque este miércoles 22 de noviembre fuentes de la FPF aseguraban a todos los medios locales que Reynoso se iría. El pedido de Juan Carlos Oblitas, director de selecciones, se hizo directamente al directorio. La queja ya estaba puesta sobre el escritorio de Agustín Lozano.

Pese a todo, Fariña dice que no. Que cuando acordaron el contrato hablaron de una permanencia de Reynoso “a largo plazo”. “Lo que se acordó en el contrato fue un proceso a largo plazo y que no se iba a juzgar por el resultados y el clamor popular. Para los jugadores hay una luz al final del túnel y eso es lo que le importa a Juan”, dijo.

“Entiendo la molestia de la gente”

Fariña entiende “la molestia de la gente”. La hinchada peruana tendrá que conformarse con seguir con el mismo técnico que no le ha dado ninguna alegría a la selección. Apostar a un Juan Reynoso que incluso ha hablado mal en público de sus propios jugadores, creando desmotivación y desmoralización, parece muy arriesgado.

“No se va a bajar del barco”, dijo Fariña. A menos, claro que la FPF rescinda el contrato unilateralmente y afloje la plata. “La FPF puede rescindir el contrato unilateralmente y regirse al contrato. Nosotros queremos que se respete lo que se acordó, que es un proyecto. Todos los involucrados sabían lo que estaba acordado, escrito. Lo avalaron todos en la federación”, dijo.

La salida de Reynoso, la incorporación de un nuevo Director Técnico y que el trabajo comience en los largos 10 meses que quedan de receso, es lo que pide la gente. Pero, al traer a Reynoso se le garantizó que “el proyecto llegaría a la última instancia”, que no se sabe cuál es.