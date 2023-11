“Es un Milicogate entero”: Guarello cuestionó los millonarios gastos de los Juegos Panamericanos

El periodista Juan Cristóbal Guarello puso en duda el desglose de los millonarios gastos realizados durante la realización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, cuestionando principalmente los pagos por actividades extradeportivas, como la composición del himno oficial y las antorchas.

Así lo indicó en su canal de Youtube La Hora del King, indicando que estamos frente a un “Milicogate”, haciendo alusión al desvío de dineros realizados por altos mandos del Ejército.

Si bien, explicó que solo haría hincapié en solo algunos de los 400 ítems, aclaró que son varios los gastos que no estarían debidamente respaldados ni justificados.

Guarello cuestionó los millonarios pagos en Santiago 2023

Uno de los pagos que cuestionó fue el de 29.536 millones de pesos que se adjudicó una empresa de origen francés, encargada de la infraestructura temporal de la zona 2, 3 y 4, correspondientes a galerías y carpas en el Estadio Nacional.

“Esto es un ‘Milicogate’ entero. Yo no estoy diciendo que esta plata se la hayan robado ni nada. No estoy acusando. Esta es la plata que se gastó en infraestructura interna y que la recibió una sola empresa. Yo no tengo idea si es mucho, poco o está fuera de mercado”, aclaró.

Tras ello, se refirió a los ocho mil millones de pesos que costó la ceremonia, pero que no incluía el vestuario ($30 millones) ni el arriendo del pasto sintético ($72 millones).

Además, puso en duda el pago de más de un millón de dólares por el muro de escalada y sus accesorios, comparando que costó más del doble que la construcción de la pista sintética del Estadio Nacional, “de nivel Olímpico”.

Respecto a los 181 millones de pesos gastados en las antorchas, también puso el grito en el cielo.

“¿Es la antorcha del estadio o de todas las antorchitas? Porque si es la pura antorcha del Estadio Nacional, ya me parecería una locura. Si es de todas las antorchitas, están metiendo la mano en la lata por otro lado”, señaló.

De igual forma, criticó el pago de reparación a la cancha de Bowling, donde figuran dos pagos por 174 millones de pesos cada uno, más el arriendo de las instalaciones por casi $30 millones. Esto, le pareció un despropósito, considerando que al dejarles una pista totalmente nueva a la cancha ubicada en un centro comercial, no deberían haber cobrado arriendo.

Otro gasto que cuestionó, fue el pago de 700 millones de pesos por instalar las boyas marinas en las pruebas acuáticas, que no incluía el cobro de las mismas boyas que tuvieron un valor de más de 70 millones de pesos.

Así, analizó gran parte de los gastos, considerándolos todos excesivos y por sobre el valor de mercado en que incurrió la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.