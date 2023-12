Está es la increíble cláusula que le puso WWE a CM Punk para volver

CM Punk está de vuelta en WWE y todo se movió en la empresa. Su retorno no dejó contentos a algunos luchadores del roster, pero la afición está más que emocionada.

Aunque los rumores apuntaban a que no volvería, el luchador marcó su vuelta en Survivor Series, por lo que dejó para la posteridad uno de los momentos más importantes de la compañía.

CM Punk se siente en casa

A su vuelta, el luchador ya participó en la emisión de RAW, por lo que es probable que se mantenga en esta marca, ya que ahí el campeón es Seth Rollins, con quien tiene viejas rencillas.

¿Quién será el primer rival de CM Punk en su regreso a #WWE? 🤔 pic.twitter.com/L2Cuavz8fh — WWE Español (@wweespanol) December 4, 2023

“Parece que el infierno está congelado, y con eso me refiero que este soy yo en un ring de WWE con un micrófono en la mano”, dijo Punk a un publico al que le costó procesar lo que estaba ocurriendo, “la verdad es una, no se como decirla porque no se lo que se va a sentir, la verdad es que estoy en casa.

“Tienen miedo de que levante la vara a un nuevo nivel, y que les lance todo lo que tengo en mi bolsa sin que puedan agarrarlo. El la controversia asusta a la gente, y el hombre más controversial ha llegado aquí sin que puedan hacer algo al respecto”, sentenció.

La cláusula que tuvo que aceptar para volver

Es bien conocido que CM Punk es un atleta de un fuerte temperamento. Por tal motivo, WWE decidió poner algunas cláusulas en su contrato. Pero la más importante está relacionada con su conducta.

CM Punk sigue anclado en su regreso y nosotros también. "Espiritualmente todavía estoy viviendo este momento (su regreso a #WWERAW), el del sábado (Survivor Series), y mirando ya al viernes", ha comentado.



Es irónico, pero cada día que pasa me doy más cuenta de la locura que ha… pic.twitter.com/faZ1yUxOr8 — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) December 4, 2023

Y es que, si el originario de Chicago tiene algún problema, tras bambalinas, se acabará el pacto que tiene, según lo dicho por Fightful Select. Así que el esteta ya está advertido, por lo que no podrá alterar el orden o volverá por donde regresó.