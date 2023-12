La terrible lesión de rodilla que sufre Luis Suárez y que le prohíbe jugar con sus hijos

Luis Suárez se despidió del Gremio de Alegre, así lo confirmó el futbolista uruguayo, quien disputó su último partido de local con el conjunto carioca, ante Vasco de Gama.

Todo apunta a que llegará al Inter de Miami, institución de la MLS en la que se reencontrará con Lionel Messi. Recordemos que los sudamericanos jugaron juntos en el FC Barcelona, en donde se hicieron grandes amigos.

Luis Suárez dijo adiós al Gremio

Antes de partir del conjunto carioca, Luis fue fue condecorado con la medalla del mérito Farroupilha, el máximo honor entregado por el órgano legislativo de Rio Grande do Sul.

En una ceremonia celebrada en Porto Alegre, el charrúa dio un emotivo discurso, en el que dejó entrever su adiós del club brasileño. Agradeció el cariño de la afición, así como el trato que le dieron desde que llegó.

Mi familia y yo queremos agradecerles a todos el cariño y lo vivido ayer en el ARENA DO GREMIO 🤯



Fue un día increible e inolvidable, los llevaremos en nuestro corazón por siempre 💙



Sé que muchos no pudieron ir, gracias igual por el afecto 🙌🏼 pic.twitter.com/3OzVd4ojiM — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 4, 2023

Los dolores que sufre Suárez en la rodilla

Sin embargo, el ariete reveló un padecimiento que sufre en la rodilla. En entrevista con Sport 890, el charrúa dijo que este problema lo arrastra desde que era futbolista del FC Barcelona.

“En la parte externa de la rodilla derecha tengo una hiperextensión que hace que no me quede la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía que me hice en 2020 en Barcelona, en enero. Llevaba tres meses trabajando y justo vino la pandemia, nos mandaron a encerrar y en el último mes terminé trabajando en mi casa solo. No es lo mismo que yo haga cuádriceps o trabajos que venga un fisio y te extienda bien la rodilla.

“Lo que siento es un pinchazo constante. La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla. Si me generara liquido no podría ni moverla. A veces se me traba, llega un limite que no la puedo doblar. El día antes del partido me tomo tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho un desinflamatorio. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”, relató.