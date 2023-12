Jaime Pizarro: “Es un hito relevante haber sido más competitivos en más disciplinas”

Jaime Pizarro contempla desde lo alto del Coliseo Central del Parque Estadio Nacional el desarrollo de las competencias finales de los Juegos Escolares Sudamericanos. En la pista, además de adolescentes de esta parte del continente, parte de los comisarios y asistentes de las pruebas de atletismo lucen aún, orgullosos, los uniformes que emplearon para los recientes Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Es que, desde entonces, la vida deportiva del recinto ñuñoíno sigue frenética, con un Mundial Junior de hockey césped femenino y el evento multidisciplinario estudiantil, además de otros asuntos que mantienen no sólo copado los centros, sino también la agenda del ministro del Deporte que, de cualquier modo, sabe que se requiere parar la pelota y hacer un balance antes de proseguir.

Ya ha pasado un mes desde el cierre de los Panamericanos, y dos semanas desde el fin de los Panamericanos. ¿Cuál es el resumen que se puede hacer de la experiencia de Santiago 2023?

— Hay cosas que los Juegos nos han refrescado de muy buena forma. Lo primero en el análisis es que el trabajo intersectorial tuvo muy buen resultado, porque las más de 40 sedes que tuvimos cumplieron de excelente forma, tanto para disponer de los recintos técnicamente como para albergar al público y hacer de ese cronograma un buen momento. Lo segundo es que las competencias, en general, fueron superatractivas, por un lado porque se desplegó absolutamente bien toda la actividad y, por otro, porque tanto en el Team Chile como el Team Para Chile, obtuvieron muy buenos resultados. En ambos casos, no lo digo sólo por la significativamente mayor cantidad de medallas, sino porque también porque fuimos más competitivos en más disciplinas, y ése es un hito relevante. El tercer punto que nos deja muy contentos es la adhesión del público, que en gran cantidad estuvo presente en los recintos, más allá de la disciplina o del deporte que se tratara, o del escenario -tanto en San Pedro de la Paz, en Quillota, el Río Aconcagua o en El Quisco y Algarrobo- siempre hubo muy buena asistencia, aliento permanente y comportamiento ejemplar, lo que es tremendamente valioso. Eso refleja, de alguna manera, el estado de ánimo y disposición que tuvo la comunidad para con los Juegos.

Durante el mismo desarrollo de los Juegos, varias federaciones levantaron el tema de la administración de los recintos. ¿Es un tema pendiente?

— No es tan pendiente. El Estadio Nacional es administrado por el Instituto Nacional del Deporte. Así ha sido históricamente, y así es hoy. A esa institución es a quien le corresponde hacerlo. Otra cosa que se tiende a superponer es el aspecto deportivo de cada recinto. Hoy existe un Centro de Deportes de Contacto, donde deben convivir el judo, el karate, la lucha y el taekwondo; un Centro de Deportes Colectivos, que tiene en el vóleibol, el básquetbol, el balonmano y en el futsal, tal vez, a sus principales actores de desarrollo. Y lo mismo pasa en el Centro Acuático, donde en convive la natación clásica con la artística, el waterpolo, los clavados… Efectivamente, está pensado en cómo tomar este primer avance, porque todos estos recintos son estables, no es que se hayan habilitado circunstancialmente para estos Juegos. Algunos que ya estaban en operación, como por ejemplo las canchas de hockey césped, donde además ahora se realiza un Mundial Junior femenino. Las definiciones de lo deportivo, del evento, de la actividad, corresponden a un mundo federado, a través del Comité Olímpico. Otra cosa es, también, el desarrollo de la convivencia de estos espacios en simultaneidad, cosa que sucedió en los Juegos, con cinco o seis recintos operando al mismo tiempo, sin problemas. Ahí hay varios aprendizajes que se han generado. Económicamente, además, el IND generó -en la Ley de Presupuesto para 2024- los recursos para administrar y mantener estos distintos espacios.

¿Dónde se genera la discusión de la administración, entonces? Para la mayoría de las federaciones asoma como medio inabordable económicamente la mantención de esos espacios…

— A partir de la precisión anterior. Las federaciones buscan tener un uso preferente. Y, efectivamente, así va a ser. Porque entendemos que los nuevos centros son para los deportistas, para los eventos a los que adherimos. Si una federación quiere incorporar o potenciar un evento significativo en uno de estos recintos, seremos los primeros en promover, incentivar y acompañar para que se desarrolle. En eso entendemos que la lógica deportiva es del mundo federado, no del Ministerio ni del IND. Pero hay que armonizar las convivencias internas de los espacios, incluido el coliseo. Porque tienen que convivir, tal como se demostró cuando estuvieron todos en funcionamiento. Además, creemos que es necesario. No nos imaginamos paralizando toda la operación por una sola actividad en uno de los recintos. Esa convivencia hay que tenerla desde una mirada distinta. Otra cosa es la mantencion, que es diferente a lo deportivo. Es lo mismo que puede pasar con el fútbol, cuya programación no se fija acá, sino que nosotros disponemos que el recinto esté operativo y óptimo para el desarrollo de esa actividad para cuando ese deporte lo requiere.

Dentro de este tema de infraestructura, cada vez se hace más patente la necesidad de que se levante otro estadio, sobre todo pensado en el fútbol, pero que se multipropósito, y con estándares modernos, entendiendo que el Coliseo del Estadio Nacional no puede ser mayormente intervenido en su condición de monumento. ¿Hay algún proyecto a la vida, aprovechando el vuelo de los Juegos?

— Estamos saliendo de un año histórico de inversión en infraestructura deportiva. Los recintos nuevos, además de conocidos, son admirados... Por otra parte, las mejoras que tuvo el Coliseo, con nuevas luminarias, pantalla, pista atlética y cancha, también implican una inversión importante, que no dice relación con el edificio, que -como se sabe- no puede ser intervenido ni modificado. Todos los trabajos en este Parque fue coincidente con problemas de recintos, de estadios, porque al entrar en intervención San Carlos, al trasladarse muchos eventos a otros lugares, como El Teniente de Rancagua, el calendario se estresó mucho respecto del fútbol, y eso detonó -tal vez- la necesidad de más espacios. Pero habrá que hacer el análisis de lo que venga, porque seguramente vendrán más eventos…

¿Qué eventos se avizoran?

— Estamos en ese análisis y desarrollo. Pero, respecto del fútbol, hay buenos recintos. Sería deseable otro, en un contexto más polifuncional, es la reflexión, respecto de la convivencia entre eventos deportivos y el resto de actividades. Porque la convivencia entre el atletismo y el fútbol es sólo un tema de horario. Pero con un concierto no es sólo un tema de horarios. Hemos tenido ejemplos a la vista. Por ahora, esa es la mirada. Si vinieran eventos que hacen repensar esa idea, se hará.

Por lo pronto, entonces, no hay intención de ocupar el vuelo e incentivar que se levante un nuevo estadio…

— Nuestros aportes están en acompañar proyectos en regiones, porque obviamente acá hubo un desarrollo histórico tremendo, pero, esencialmente, en la Región Metropolitana.

Hablando de convivencia y recintos, se supone que el grueso de la infraestructura será destinada al alto rendimiento, pero ¿cómo el éxito de los Juegos permea a la sociedad, promoviendo la actividad física? Se asume que la idea es que los nuevos recintos no tengan tiempos muertos…

— Por eso es importante que el mundo federado tenga uso preferente, en días, horarios y eventos. Pero también es necesario que participe la comunidad, porque tiene que ver con el desarrollo de las disciplinas y el uso de la infraestructura. El hockey césped, puesto en el corazón de Ñuñoa, es muy distinto a lo que ha sido el desarrollo histórico de esa disciplina. Y eso tenemos que aprovecharlo. Por eso, si viene un colegio de la comuna o de Maipú, en tiempos habilitados, es fantástico y lo vamos a aprovechar. El uso del Parque Estadio Nacional va a ser libre para trotar o andar en bicicleta, están las rutas marcadas, con zonas de actividades, y hay que generar otras, para que venga la familia, porque resultó una gran experiencia el Fiu Fest, en una explanada que -estando abierta- permite convivencia al aire libre. Necesitamos que sea así, un parque abierto, donde bastan delimitaciones para que a un recinto se acceda de manera específica. Y por supuesto que hay infraestructura que no puede quedar disponible para cualquiera, porque es muy específica, como los tatamis, la piscina de clavados, que requieren cuidados, asistencia y acompañamiento, donde se no podrá entrar libremente, por múltiples razones. Pero el Parque tiene ese contexto recreacional, con 64 hectáreas, donde queremos que la familia venga.

Volviendo a los próximos eventos: el Mundial de fútbol Sub 20 de 2025 parece lo más importante y próximo, ¿no? Además, corremos solos en la postulación…

— Recientemente, supimos del proceso del Mundial Sub 20, que es incipiente pero que podría avanzar, y nos parece bien. Eso podría incorporar regiones, lo que es extremadamente interesante, porque los ejercicios en regiones fueron extraordinarios en los Panamericanos, con muy buenas asistencias en disciplinas variadas. También lo fue respecto del mundo motor, en Biobío. Hay buenas condiciones para hacer ese desarrollo. También estamos en la última etapa de postulación a los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales 2027, que debería quedar definido durante el primer semestre de 2024. Adicionalmente, entendemos que producto de la experiencia de los Juegos, por disciplinas van a aparecer en el calendario eventos relevantes sudamericanos y panamericanos, y que también estamos revisando para que se genere ese calendario.

El futuro: sin cambios en el horizonte

Jaime Pizarro llegó al Ministerio del Deporte hace casi nueve meses. Lo hizo con la misión urgente de encabezar el proyecto de los Juegos de Santiago 2023 que, a esas alturas, asomaban algo amenazados por los tiempos de ejecución de las obras requeridas para realizar los Panamericanos y Parapanamericanos. Ahora, concluido ese desafío, bien podría ser momento de encarar nuevas tareas, lejos del sector público.

¿Qué viene para usted, luego de haber cerrado exitosamente el capítulo de los Juegos? Llegó como “bombero”, y las próximas tareas como secretario de Estado pueden parecer demasiado menores respecto a la empresa que fue sacar adelante Santiago 2023…

— Mi vida ha sido así. El desafío de los Juegos ha sido tremendo. En ese aspecto, agradezco haber vivido la experiencia. Ha sido un proceso intenso pero, a la vez, colaborativo y desafiante. Nos iremos ajustando al nuevo escenario y al calendario que se nos viene, porque vamos tener mucha actividad, con diferentes temáticas para el desarrollo, porque Chile -a través de este ministro- preside el Consejo Sudamericano de Deporte, que tiene hartos temas para trabajar. También, producto de la experiencia vivida y del reconocimiento a nuestro país, pasamos a presidir el Comité Intergubernamental de Educación Física y Deporte (Cigeps), de Unesco. Hay harta actividad…

Entonces, si de usted depende, y entendiendo que los cargos de ministro siempre están a disposición del Presidente, hay ministro hasta el término del mandato de Gabriel Boric…

— No tengo forma de contestar eso. Asumí por un desafío y una invitación, reconociendo plenamente cómo funciona. Y lo asumo. Me siento contento de vivir esta experiencia. Por mi formación, tampoco soy de estar mirando tres partidos más adelante, porque no es un buen conductor. Hay que ir jugando, y mirando el próximo partido. Históricamente, esa filosofía me ha servido para entender que es la mejor forma de ir avanzando. Hasta que se tome otra decisión…

Fútbol: aclarando las propiedades

Conocedores de las preocupaciones del segundo piso del Palacio de La Moneda señalan que hay un estado de alerta y preocupación por la actualidad del fútbol profesional chileno, sobre todo en lo relacionado con la propiedad de los clubes. Y eso lo confirma el ministro Jaime Pizarro.

Hay informaciones que señalan que al Presidente Grabiel Boric le ha encomendado la misión de avanzar en una actualización de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. ¿Es así?

— Hace unas semanas, a propósito de cómo mejorar la cancha, se hablaron de tres temas: Cómo mejorar la seguridad en los recintos deportivos, las plataformas de apuestas en línea y, por último, las indicaciones a un proyecto referido a la ley 20.019 de las SADP. En ese proceso estamos. Hay indicaciones que se van a ingresar. Estamos en la última etapa de esas revisiones, porque incluyen bastantes ajustes y cambios, porque esa ley tiene ya varios años, y el tránsito que ha tenido permite hacer ajustes y consideraciones. Vamos a avanzar con eso, porque ha sido parte del cuadro general que hemos planteado. Respecto de seguridad, ya se ingresó un proyecto de ley. Lo de las plataformas de apuestas están en proceso, y vamos a ingresar pronto con esas indicaciones.

Pero en lo referido a las SADP, ¿se apunta a mejorar y transparentar los sistemas relacionados con las propiedades?

— Sí, tiene injerencia respecto de las entidades deportivas superiores, de las federaciones, de las ligas, de la propiedad dentro de este tipo de directorios, que creo que son necesarios de ir aclarando. También de la participación de los agentes de jugadores, que si bien ya están bien definidas, es necesario ir explicitando y aclarando.