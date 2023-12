La conmovedora dedicatoria de jugador de Iquique a su madre tras subir a Primera División: “No sabemos cuántos meses de vida le quedan”

Este domingo se vivió una electrizante final de la liguilla por el ascenso a Primera División del Fútbol Chileno, entre Iquique y Santiago Wanderers, donde luego de un apretado empate a tres, debieron ir a definiciones a penales.

Finalmente el cuadro nortino se quedó con el partido, anotando su llegada a la categoría, después de tres años en la Primera B.

En medio de la euforia y felicidad, el defensor de Iquique Matías Blázquez, dedicó el triunfo a su madre.

“Este triunfo es para una persona especial. Gracias a ella estoy acá, gracias a ella soy el futbolista que soy. Gracias a mi madre y esto es para ella que le diagnosticaron un cáncer y le dijeron que le quedan meses de vida”, dijo a TNT Sports.

Agregó que “le prometí que iba a ascender con esta camiseta, que íbamos a ganar la liguilla. Por ella, porque no sabemos cuántos meses de vida le quedan, según le dijo el doctor. Ella me ha dado todos los valores y me ha enseñado que hay que dejarlo todo”.