DT de básquetbol de la U denuncia que Nicolás Castillo lo insultó y amenazó: respalda con video

Nicolás Castillo, quien por el momento se encuentra sin equipo y entrena en Universidad Católica, fue denunciado por agredir a un entrenador de otro deporte fuera de la cancha.

Isaac Arévalo, director técnico del equipo de básquetbol de Universidad de Chile, acusó que el jugador, cuyo último club deportivo por el cual militó fue el Necaxa mexicano, lo insultó y amenazó en la vía pública.

El DT respaldó su acusación con un video, que fue publicado en la cuenta de X de La Voz Azul, en el que se aprecia que Castillo lo insulta desde su camioneta. “Ahora te subo, no te preocupí. Dale no mas, vas a ver con quién estás hablando. Tranquilo, payaso”, le advierte Arévalo al futbolista, por agresiones anteriores, ante lo cual el delantero responde: “¡Chúpalo, madre culiá!”.

Castillo también habría rasgado la camiseta del DT en medio del ataque que emprendió en las inmediaciones de San Carlos de Apoquindo.

“Espero que esta situación no vuelva a ocurrir”

Arévalo narró el altercado con Castillo a través de su cuenta de Instagram. En la publicación, que adjunta registros de video y fotos, explicó que todo fue por causa de llevar puesta una camiseta de la Universidad de Chile.

“Yo iba camino a mi trabajo y él venía bajando en auto desde San Carlos de Apoquindo, y comienza a gritarme y decirme que me sacara esa polera y que no sabía dónde estaba parado. Le expreso que no soy futbolista y que soy entrenador de básquetbol y que me dirigía al recinto de deportes”, asegura el DT.

“Él comienza a gritarme que me la sacara o iba a llamar a alguien. En ese momento le contesté que llamara a quien quisiera y que lo esperaba para ver a qué persona traía. Luego de esto me dice que se bajará a pegarme, en lo cual él da vuelta el sentido del vehículo y se baja agresivamente hacia mí, en lo cual me dice que peleemos y se abalanza con sus brazos, en lo cual me cubrí y posterior me toma la camiseta del cuello y me la raja entera”, añade Arévalo.

“Nadie se hizo responsable de esta persona, ya que no tiene contrato con UC, sólo estaba en recuperación o a prueba, él tampoco se acercó a pedirme las disculpas correspondientes ya que era lo mínimo que esperaba de un personaje público. Espero que esta situación no vuelva a ocurrir con ninguna persona, ya que me afectó mucho”, enfatiza el técnico de básquetbol.

En este sentido, Isaac Arévalo hizo notar que la conducta de Castillo no se condice con su popularidad y estatus socioeconómico. “Creo que se tomó atribuciones que no tiene, ni siquiera por tener dinero o ser un personaje público, espero la justicia recabe todos los antecedentes de esta situación porque yo no dejaré pasar por alto el mal rato que me hizo vivir y como fue mi día después de esta agresión…”, sentenció.